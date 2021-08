Mercedes Citan: mais versátil e com mais estilo

A Mercedes complementou esta quarta-feira, com o renovado Citan, a sua oferta no domínio dos veículos comerciais e de passageiros, onde já estão presentes a Vito e a Sprinter.

Ainda sem preços definidos, as encomendas abrem em meados do próximo mês, com as primeiras entregas a acontecerem em Novembro.

Estética diferenciada do Kangoo

Embora não consiga esconder atrás as suas semelhanças com o Renault Kangoo de terceira geração na traseira, à frente exibe uma identidade muito própria.

Os faróis, mais delgados e equilibrados, e que serão em LED nas versões mais equipadas, dão ao Mercedes Citan uma estética frente atraente do que o seu antecessor.

A grelha, bem definida com três barras horizontais, exibe orgulhosamente a estrela de três pontas ao centro.

O Citan, nas versões Panel Van e Tourer, mede 4.498 mm de comprimento, com uma distância entre eixos de 2.716 mm.

Será seguido mais tarde por uma variante "longa", com maior distância entre eixos e maior capacidade de carga.

Como se quer num veículo de mercadorias, o desenho da carrinha está focado na sua praticabilidade, podendo dispor de uma ou duas portas deslizantes com 615 mm de largura.

Na parte traseira, há duas portas assimétricas para a versão comercial, com uma altura de 1.059 mm, sendo opcional para o Tourer apenas com uma porta traseira.

Em termos de carga, pode transportar volumes até 3.050 mm de comprimento, enquanto a área de carregamento fica a 590 mm do solo.

A sua capacidade é de 2,9 metros cúbicos, podendo acomodar duas euro-paletes, uma atrás da outra, enquanto a capacidade de reboque está estimada em 1.500 quilos.

Interior modernizado

É no interior, mais moderno e sofisticado, que se encontra uma separação estilística bem diferenciada do Renault Kangoo.

As saídas de ar mantém o desenho de turbina presentes nos outros modelos da marca, e um volante multifuncional de três raios.

Na variante Tourer, destaca-se o maior espaço disponível para os três ocupantes dos bancos traseiros de rebatimento assimétrico em relação à geração que agora substitui.

As costas dos bancos dianteiros têm agora mesas rebatíveis para os passageiros de trás, oferecendo ainda diversos espaços de arrumação para pequenos objectos.

Mecânica e tecnologia mais apuradas

Ao centro do tabliê está um ecrã táctil de sete polegadas para acomodar o sistema de infoentretenimento MBUX, disponível em diferentes versões segundo o nível de acabamento.

Compreende ainda o assistente de voz Hey Mercedes em 28 idiomas, e os protocolos de conexão Apple CarPlay e Android Auto.

Em termos de segurança activa e assistência à condução, dispõe de série recursos como o assistente de arranque em subida, e auxiliar activo de travagem.

Alerta de ângulo cego, manutenção de faixa e de distância, que permitem a condução semi-autónoma em determinadas condições também fazem parte da oferta.

Quanto à mecânica, e apesar de partilhar o mesmo chassis do Renault Kangoo, o Citan recebeu uma afinação específica na suspensão para uma condução mais precisa.

A estrutura McPherson é composta por triângulos inferiores no eixo dianteiro e barra de torça no traseiro.

A configuração da suspensão é diferente nas variantes Tourer e Panel Van, com a primeira a visar o conforto e a segunda a ser optimizada para cargas úteis elevadas.

Diesel, gasolina e eléctrico

Uma ampla selecção de motores de 1.5 litros e quatro cilindros é proposta no novo Citan comercial.

Nas variantes a gasóleo, as potências variam entre 75 cv (108 CDi), 95 cv (110 CDi) e 116 cv (112 CDi).

Esta última motorização dispõe ainda da função Overpower/Overtorque para ultrapassagens, elevando por segundos potência e binário para 121 cv e 295 Nm, respectivamente.

Já na gasolina, são avançadas as motorizações de 102 cv (Citan 110) e 131 cv (Citan 113) a gasolina.

Para o Citan Tourer estão disponíveis as versões 110 CDi de 95 cv na variante diesel, enquanto na gasolina estão as variantes Tourer 110, de 112 cv, e Tourer 113, com 131 cv.

A caixa manual de seis velocidades é de série, enquanto uma transmissão automática DCT de dupla embraiagem de sete relações estará disponível nas variantes mais potentes.

