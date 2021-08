Plus Four CX-T: Morgan vai para fora da estrada como um 'Mad Max'

A Morgan recriou a sua oferta automóvel vintage com um desportivo ao melhor estilo da saga Mad Max.

Trata-se do novo Plus Four CX-T, desenvolvido em parceria com a britânica Rally Raid UK, especializada em carros de competição para provas como o rali Dakar.

O novo off-road, recriado a partir do Morgan Plus Four, aproveita ao máximo as possibilidades da plataforma CX-Generation sobre a qual foi construído.

As mudanças em relação à versão de estrada são numerosas e francamente espectaculares.

A alteração mais evidente está na área traseira, substituído por uma "bagageira" para guardar duas malas Pelican impermeáveis, uma caixa de ferramentas em alumínio, dois jerrycans de combustível e duas rodas sobresselentes.

As barras de protecção têm ainda espaço para acomodar quatro faróis de longo alcance, e têm ganchos na parte superior para prender objectos de lazer como bicicletas ou pranchas de surf.

O motor é o mesmo que equipa o Morgan Plus Four: um TwinPower Turbo de 2.0 litros da BMW, com 258 cv e 400 Nm, que baixa para para os 350 Nm se tiver caixa manual.

Se o motor se mantém o mesmo, o mesmo já não se poderá dizer da restante mecânica, a começar pela parte inferior.

A altura ao solo foi aumentada para 230 mm com a instalação de uma suspensão EXE-TC de competição. Os guarda-lamas são também mais largos para acomodar novas jantes e pneus dedicados ao "fora de estrada".

Por baixo estão ainda cinco peças de protecção para salvaguardar o motor, e as partes de trás e do meio do chassis, e o sistema de escape foi modificado para ter uma saída lateral traseira.

Por dentro, as mudanças limitam-se a uma grade para fixar objectos, como uma câmara ou um telefone, ou uma luz para ler mapas, assim como um suporte para canetas e cadernos.

Uma bolsa refrigerada está colocada aos pés do "pendura" e um kit de primeiros socorros está ancorado na gaiola de segurança.

A verdade é que todas estas alterações não fazem do Plus Four CX-T uma arma invencível para ser conduzido fora do asfalto, principalmente por a tracção ser dada apenas ao eixo traseiro.

A Morgan resolveu o problema com o diferencial xDrive da BMW, com um software personalizado para tirar dele o melhor proveito.

São três os modos de condução, com a selecção Road a deixar o diferencial aberto para circular no asfalto.

A selecção All Terrain aplica um bloqueio de 45%, enquanto o All Terrain Extreme fecha por completo o diferencial e envia o mesmo binário às duas rodas traseiras.

Claro que, para uma versão tão exclusiva, não será baixo o preço pedido pelo Morgan Plus Four CX-T.



Limitado a uma produção de oito exemplares, o "fora de estrada" é proposto a partir de 170 mil libras no Reino Unido, correspondentes a cerca de 200 mil euros antes de impostos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?