Pacchetto Tempesta celebra 10 anos do Pagani Huayra com 827 cv

Não é fácil de acreditar mas o Pagani Huayra já tem dez anos. O super carro italiano irá celebrar a data no Monterey Car Week com uma enésima edição especial.

No evento, que arranca esta sexta-feira, será feita a apresentação mundial da variante Pacchetto Tempesta do Huayra BC.

Este pack especial inclui diversas actualizações e soluções que permitem soltar ainda mais o verdadeiro espírito de corrida que o super desportivo transpira por todos os poros.

As principais mudanças estão assinaladas no kit de carroçaria, mais aerodinâmico, com os novos divisor dianteiro e asa traseira em fibra de carbono, e pelo spoiler central e entradas de ar adicionais.

Além das evoluções aerodinâmicas, o Huayra BC Pacchetto Tempesta dispõe agora de um sistema de escape com seis ponteiras, uma suspensão mais apurada e um modo Soft Driving.

O construtor italiano não especificou a nova selecção de condução mas tudo indica que visa melhorar o conforto a bordo.

As alterações prosseguem no habitáculo com detalhes ainda mais impressionantes, embora sem a marca entrar em grandes pormenores.

Em termos de desempenho, mantêm-se as emoções à flor da pele, com o V12 de 6.0 litros a ser "remexido" para oferecer 827 cv e 1.100 Nm máximos.

Uma melhoria deveras "comovente" face ao motor original que já desenvolvia 764 cv de potência e 1.000 Nm de binário.

A presença da Pagani Automobili no evento californiano será ainda marcada pelos Huayra e Huayra Roadster BC.



Destaque especial será dado ao Huayra R, onde serão mostrados os principais componentes do super desportivo.

De fora não ficarão mais detalhes sobre o novo motor V12 atmosférico e o monocasco Carbo-Triax HP62 em que será construído.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?