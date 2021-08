Conversão original: 'boca de sapo' ganha vida eléctrica

Tem um "boca de sapo" a guardar pó na garagem e não tem ideias para lhe dar um novo uso? Há uma empresa britânica que promete dar uma nova vida à lendária berlina da Citroën.

Depois da electrificação do Peugeot 504 Coupé pela francesa REV, é a vez de outro especialista pegar num ícone da indústria automóvel para lhe dar mais electricidade.

A Electrogenic decidiu "sacrificar" o bloco a gasolina de um DS 19 de 1972 por um motor eléctrico, sem sacrificar o conforto e a qualidade de condução da berlina.

Onde antes estava o motor de 2.0 litros está agora um propulsor eléctrico de 90 kW (122 cv) e 235 Nm. A tracção é passada às rodas dianteiras pela caixa manual de origem com uma alavanca de engrenagens montada no volante.

Uma bateria de 50 kWh assegura uma autonomia até 230 quilómetros, que pode ser alargada para mais de 320 quilómetros com uma de maior capacidade.

E, graças ao carregador de bordo de 29 kW, o recarregamento eléctrico é feito em cerca de duas horas.

As mudanças feitas pela especialista britânica do electromod resumiram-se, no exterior, à eliminação do tubo de escape e à colocação do logótipo DS EV Électronique na porta da bagageira.

O interior também mantém as características originais, com os estofos em pele e com o característico volante de um raio.

A Electrogenic até desenvolveu uma bomba eléctrica inovadora, feita sob medida, para a suspensão hidro-pneumática que caracteriza a berlina.

Os puristas que permaneçam serenos porque as intenções da especialista no electromod parecem ser louváveis.

"Parece-nos justo usar tecnologias modernas para 'preservar o futuro' de um carro tão à frente do seu tempo quando foi lançado", sublinha Steve Drummond, director e cofundador da empresa.

"A nossa conversão do DS 19 num carro elétrico permitirá que as gerações futuras conheçam e apreciem o charme inimitável do Citroën DS nas próximas décadas".

A Electrogenic não é propriamente virgem nestas reconversões já que, antes deste projecto, reconverteu "clássicos" como o "carocha" da Volkswagen, além dos Jaguar E-Type, Triumph Stag, Hudson Commodore e Rolls-Royce Silver Shadow.

