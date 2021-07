Robô apanha beatas na praia e dá dinheiro a quem ajudar a encontrá-las

Um veículo robotizado autónomo para apanhar as milhares de beatas de cigarro que são deixadas nas praias ao fim do dia.

O Beach Bot saiu das mentes de Martijn Lukaart e Edwin Bos, dois engenheiros holandeses que decidiram colocar as novas tecnologias ao serviço da protecção ambiental.

O robô usa câmaras para identificar as beatas deixadas na areia e recolhe-as com uma espécie de ancinho.



Além do trabalho feito pelo Beach Bot em prol do meio ambiente, saiba que também pode ajudá-lo nessa tarefa… e ser pago por isso!

A Microsoft apreciou de tal maneira a iniciativa dos dois engenehris que decidiu apoiá-los através da Microsoft Trove.

Com a ajuda daquela aplicação, qualquer pessoa pode enviar fotografias a ilustrar a sujidade nas praias e receber 25 cêntimos por cada retrato aceite.

As imagens são depois analisadas para procurar as pontas dos cigarros, ajudando o Beach Bot a encontrá-las e recolhê-las no terreno.

Na primeira demonstração, realizada em Setembro do ano passado, o robô com uma bateria com autonomia para uma hora conseguiu recolher uma dezena de beatas em 30 minutos.

O próximo teste terá por companhia dois pequenos robôs a "baterem" o terreno, para facilitar a missão do Beach Bot.

