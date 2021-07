Fundador da Koenigsegg faz visita guiada ao novo Jesko

Dois anos e meio passados sobre a apresentação do Koenigsegg Jesko, parece que está para breve a entrada na linha de montagem do novo hiper desportivo.

E foi o próprio Christian von Koenigsegg, fundador da marca, a dar num vídeo oficial explicações detalhadas do modelo de pré-produção já muito perto do produto final.

Equipado com um bloco V8 biturbo de 5.0 litros, tem dois níveis de potência segundo o combustível que consome.



Com gasolina normal produz 1280 cv, mas se se abastecer com E85 (uma mistura de etanol e gasolina), debita uns incríveis 1600 cv.

Em destaque esteve o pacote aerodinâmico especial na configuração Attack do Jesko, sem esquecer o enorme divisor em fibra de carbono e a asa traseira activa, que evoluiu do One:1.

E, embora a força descendente seja muito elevada, a complexa configuração da suspensão ajuda a equilibrar o carro.

O fundador da Koenigsegg passou depois ao interior e mostrou como o novo monocasco em fibra de carbono tornou o bólide mais espaços e com melhor visibilidade pelos vidros.

Mesmo assim, nada melhor do que deixar Christian von Koenigsegg explicar em vídeo, as principais características do Jesko.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?