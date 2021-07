Novo DS 4 contra rivais alemães; saiba os preços

É um verdadeiro assalto a um segmento premium até agora dominado pelas marcas germânicas.





O novo DS 4 agora revelado, numa apresentação estática à comunicação social onde o Aquela Máquina esteve presente, tem argumentos estilísticos e tecnológicos a ter em conta.

Proposto nas variantes DS 4, DS 4 Cross e DS 4 Performance Line, já abriram as encomendas para o crossover coupé.

A entrada na gama faz-se a partir de 30 mil euros, e as entregas dos primeiros exemplares acontecem em Novembro.

Linhas fluidas e dinâmicas

São bem atraentes as linhas do novo DS 4, construído sobre a plataforma EMP2 em que também é montado o Peugeot 308 e o o novo Opel Astra.

Com 4.400 mm de comprimento por 1.870 mm de largura e 1.490 mm de altura, tem uma distância entre eixos de 2.675 mm. A bagageira tem uma capacidde de 439 litros, que baixa para 390 litros na versão híbrida plug-in.

A área frontal é marcada por uma nova assinatura luminosa com os faróis DS Matrix LED Vision, complementadas pelas luzes diurnas com duas filas de 75 LED de cada lado.

A grelha junta duas peças com motivos tridimensionais em pontas de diamante, com o longo capô a conferir à silhueta um impulso dinâmico.

De perfil destaca-se a fluidez das linhas afiladas, com os puxadores de porta embutidos a acompanharem as superfícies esculpidas nos flancos.

Atrás destaca-se a linha descendente do tejadilho até ao óculo traseiro, dando ao conjunto uma particular elegância.

Os guarda-lamas traseiros apresentam-se num volume generoso, com os farolins a oferecer uma assinatura luminosa de nova geração, com um efeito escamado progressivo gravado a laser.

O DS 4 Cross diferencia-se pelos detalhes em preto mate nas saias laterais da carroçaria e na parte inferior dos pára-choques.

Os rebordos superiores dos vidros laterais e a grelha são em preto brilhante, dispondo ainda de jantes em liga leve específicas de 19 polegadas.

Esta versão é ainda proposta com controlo de tracção e modos de condução para areia, neve e lama, tendo ainda a função para controlar a descida de colina.

Já o DS 4 Performance Line, com um cariz bem mais desportivo, tem os acabamentos exteriores em preto mate.



O pacote Black Pack compreende ainda as DS Wings, com a barra entre as luzes traseiras, a grelha e rebordo dos vidros laterais, e as jantes específicas Minneapolis em preto.

Interiores de luxo

O interior do DS 4 Performance Line tem igualmente um arranjo exclusivo com bancos desportivos em Alcantara preto com pespontos contrastantes.

O painel de instrumentos e a consola central são em Alcantara preto, e os detalhes do volante são em carbono forjado.

No DS 4 e DS 4 Cross destaca-se a gama alargada de interiores com acabamentos em pele nappa e madeira, ressaltando o desenho de bracelete de relógio.

Os bancos dianteiros têm comando eléctrico e apoio lombar com regulação pneumática, com funções de arrefecimento, aquecimento e massagem.

No tabliê ao centro está o ecrã táctil multimédia de dez polegadas com o sistema DS Iris controlado por voz ou gestos, ou através do DS Smart Touch na consola central.

Semi-autonomia na condução

Quanto às tecnologias de segurança activa e apoio ao condutor, as três variantes do DS 4 contam com condução semi-autonóma DS Drive Assist de nível 2.

O sistema cruise control adapta a velocidade de acordo com o tráfego, podendo parar e arrancar o crossover em situações de congestionamento, e assegura o posicionamento preciso na faixa de rodagem.

Em 2022, o DS Drive Assist 2.0 será actualizado com três novas funcionalidades: ultrapassagem semi-automática, adaptação da velocidade em curva e aviso antecipado da velocidade exibida nos sinais de trânsito.

O volante passa a contar com um sensor especial que detecta o nível de pressão das mãos do condutor para confirmar que está atento à condução.

Inédito no segmento é o visor DS Extended Head-Up que, através de uma ilusão de óptica "projecta" na estrada, quatro metros à frente do pára-brisas, os dados essenciais à condução numa diagonal de 21 polegadas.

Os novos radar corners ajudam a monitorizar o ângulo cego até 75 metros, e alertam para o tráfego traseiro em manobras de marcha-atrás.

Destaque ainda para a suspensão pilotada DS Active Scan Suspension, em que uma câmara no topo do pára-brisas visiona e antecipa as irregularidades da estrada.

Com quatro sensores de estabilidade e três acelerómetros, o sistema actua nos amortecedores de cada roda de forma independente.

Outra tecnologia é o DS Night Vision, com a câmara de infravermelhos colocada na grelha do radiador, a detectar peões e animais até 200 metros à noite ou em ambientes com pouca luz.

Diesel, gasolina e híbrido plug-in

São três os tipos de motorização a equiparem o novo DS 4: três a gasolina e uma a gasóleo, a que se junta a opção híbrida plug-in, associadas a uma caixa automática de oito relações.

Na gasolina estão os motores 1.2 PureTech de 130 cv e 1.6 PureTech de 180 e 225 cv, a que se junta, no diesel, o 1.5 Blue HDi de 130 cv.

Os consumos variam, em média, nos 4,8 litros/100 km na versão a gasóleo, e a partir de 5,9 litros/100 km nos motores a gasolina, com as emissões de dióxido de carbono a situarem-se, respectivamente, nos 125 g/km e 135 g/km.

O híbrido plug-in DS 4 E-Tense 225 associa o motor PureTech de quatro cilindros e 180 cv, a um propulsor eléctrico de 81 kW (110 cv) para uma potência combinada de 225 cv e um binário de 360 Nm.

Quanto ao desempenho, acelera em 7,7 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 233 km/hora.

Os consumos ficam-se pelos 1,3 litros/100 km com a bateria de 12,4 kWh carregada (autonomia até 55 quilómetros) e as emissões de CO2 em 29 g/km no ciclo combinado WLTP.

Cinco linhas de equipamentos

Com já tinha sido adiantado, a gama para o mercado português é composta pelos DS 4, DS 4 Cross e DS 4 Performance Line.

O DS 4 é proposto com três níveis de equipamento – Bastille +, Trocadero e Rivoli –, a que se soma a edição especial limitada de lançamento La Première.

Para o DS 4 Cross são avançados os níveis de equipamento Trocadero e Rivoli, com o DS 4 Performance Line a dispor de um nível único com a mesma designação.

O equipamento de série contempla, logo a partir da versão Bastille +, airbags frontais, laterais e de cortina, sensores de luz e de estacionamento, arranque mãos-livres sem chave, bancos forrados a tecido Tungstène e climatização automática bi-zona.

O ecrã táctil multimédia com rádio e Bluetooth, Mirror Screen e entrada USB é de dez polegadas e o painel de instrumentos digital de sete polegadas.

Dispõe ainda de alerta de saída de faixa com correcção automática, reconhecimento de sinais trânsito, alerta de cansaço do condutor, aviso de colisão dianteira com travagem de emergência e programador com limitador de velocidade.

La Première no lançamento

A edição especial La Première é proposta nas motorizações E-Tense 225, PureTech 180 e PureTech 225.



O interior está dotado com pele Opera em castanho criollo e um nível de equipamento de série que inclui visor DS Extended Head-Up, DS Iris System, DS Smart Touch, DS Active Scan Suspension, DS Drive Assist e faróis DS Matrix Led Vision.

No exterior, destaca-se a grelha preta com pontas de diamante cromadas, em harmonia com as DS Wings em preto brilhante, com o logótipo original "1" exclusivo da edição especial.





Potência (cv) Emissões CO 2

(g/km) P.R.V.P. DS 4 1.2 PureTech 130 EAT8 Bastille+ 130 136 30.000 € DS 4 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Bastille + 130 126 33.800 € DS 4 1.2 PureTech 130 EAT8 Performance Line 130 135 33.000 € DS 4 1.6 PureTech 180 EAT8 Performance Line 180 147 35.500 € DS 4 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Performance Line 130 126 36.800 € DS 4 1.2 PureTech 130 EAT8 Trocadero 130 135 35.200 € DS 4 1.6 PureTech 180 EAT8 Trocadero 180 146 37.700 € DS 4 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Trocadero 130 126 39.000 € DS 4 1.2 PureTech 130 EAT8 Trocadero CROSS 130 136 35.900 € DS 4 1.6 PureTech 180 EAT8 Trocadero CROSS 180 147 38.400 € DS 4 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Trocadero CROSS 130 126 39.700 € DS 4 1.2 PureTech 130 EAT8 Rivoli 130 135 38.600 € DS 4 1.6 PureTech 180 EAT8 Rivoli 180 147 41.100 € DS 4 1.6 PureTech 225 EAT8 Rivoli 225 149 43.700 € DS 4 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Rivoli 130 126 42.400 € DS 4 1.2 PureTech 130 EAT8 Rivoli CROSS 130 136 39.300 € DS 4 1.6 PureTech 180 EAT8 Rivoli CROSS 180 148 41.800 € DS 4 1.6 PureTech 225 EAT8 Rivoli CROSS 225 149 44.400 € DS 4 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Rivoli CROSS 130 127 43.100 € DS 4 1.6 PureTech 180 EAT8 La Première 180 147 46.100 € DS 4 1.6 PureTech 225 EAT8 La Première 225 148 48.700 € DS 4 E-TENSE 225 Bastille+ 225 30 38.500 € DS 4 E-TENSE 225 Performance Line 225 30 41.500 € DS 4 E-TENSE 225 Trocadero 225 30 43.700 € DS 4 E-TENSE 225 Trocadero CROSS 225 29 44.400 € DS 4 E-TENSE 225 Rivoli 225 30 47.100 € DS 4 E-TENSE 225 Rivoli CROSS 225 29 47.800 € DS 4 E-TENSE 225 La Première 225 30 51.000 €



