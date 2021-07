Porsche Macan renova-se e ganha mais potência

O Porsche Macan ganhou uma nova revitalização estética e tecnológica, enquanto não chega ao mercado a versão 100% electrificada.

Alterações exteriores mínimas

As alterações exteriores foram mínimas, resumindo-se a alguns retoques na parte inferior do pára-choques enquanto atrás surge um novo difusor.

Mais alto, percorre toda a largura do pára-choques, com o novo desenho a fazer parecer o SUV mais baixo.

Os faróis e farolins também foram ligeiramente redesenhados, sendo agora 100% LED de série, e tem novas molduras em preto nas portas.

O interior foi actualizado com uma consola central inspirada no Porsche Taycan, com o quase desaparecimento dos botões. Também novo é o selector da transmissão automática PDK de dupla embraiagem com sete velocidades.

Se o painel de instrumentos se mantém analógico, já o ecrã táctil multimédia de 10,9 polegadas recebe um novo sistema de infoentretenimento com navegação e compatível com Apple CarPlay.

O volantes GT Sport é o mesmo adoptado pelo Porsche 911, estando ainda disponíveis vários revestimentos interiores para uma personalização própria.

Ao nível da segurança activa e apoio à condução, o Macan renovado ganha o alerta de saída de faixa e assistência de estacionamento à frente e atrás.

Mantêm-se como opção os sistemas de manutenção de via, controlo de cruzeiro adaptável e monitorização de ângulo morto.

Mais potência debitada

É debaixo do capô que estão as diferenças mais palpáveis do Porsche Macan, que ganhou mais potência em todas as variantes.

O bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros que equipa a versão básica oferece agora 265 cv contra os 245 cv do antecessor, e o binário subiu de 370 para 400 Nm.

As prestações são agora de 6,2 segundos dos zeros aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 232 km/hora, quando antes registava 6,7 segundos e 225 km/hora.

Segue-se o Macan S com 380 cv (um incremento de 26 cv) mas mantendo o binário de 480 Nm. Em estrada, baixou dos 5,3 para 4,6 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a passar dos 254 para os 259 km/hora.

O topo de gama representado pelo Macan GTS ganhou mais 60 cv, igualando os 440 cv debitados pelo Macan Turbo entretanto descontinuado, e 550 Nm.

Se antes demorava 4,9 segundos a chegar aos 100 km/hora a partir do zero, esse tempo foi reduzido para 4,3 segundos. A velocidade máxima subiu dos 261 para os 272 km/hora.

As duas versões mais potentes têm tracção integral, com controlo variável de amortecimento em cada roda.

De série passa a ser a suspensão pneumática no Macan GTS, mais rígida em 10% à frente e 15% atrás, com a distância ao solo a ser reduzida em 10 mm.

Com o pacote Sport vêm jantes em liga leve de 21 polegadas em preto e pneus mais desportivos.



Ao nível de extras há ainda o pacote GTS Sport, que inclui o pack Sport Chrono com vectorização de binário, bancos desportivos reguláveis em 18 posições, e vários detalhes em carbono no habitáculo.

As encomendas para o renovado Porsche Macan já estão abertas, com o preço de entrada a fazer-se a partir dos 80.913 euros.

