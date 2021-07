Ferrari SF90 Stradale mais 'bruto' com tratamento da Novitec

A Novitec deu ainda mais estilo ao Ferrari SF90 Stradale para os ferraristas insatisfeitos com o desenho e a potência originais do híbrido plug-in.

Pintado num preto dramático, o super carro "arranjado" pela preparadora germânica tem argumentos mais do que suficientes para agradar.

Os três motores eléctricos que o equipam não foram mexidos, o que significa que continuam a debitar os 162 kW (220 cv) com que saíram de fábrica.

O mesmo já não se pode dizer dos 780 cv lançados pelo bloco V8 biturbo de 4.0 litros. A Novitec acrescentou um sistema de escape de alto desempenho e catalisadores especiais de 100 células, que lhe permitem chegar aos 813 cv.

Uma verdadeira "brutalidade", como é bom de ver, com a potência máxima combinada a bater agora nos 1.033 cv às 7.750 rotações por minuto.

O binário máximo chega aos 858 Nm às 6.100 rpm, um incremento de 58 Nm em relação ao modelo de série.

Se a aceleração dos zeros aos 100 km/hora se mantém nos 2,5 segundos, a velocidade de ponta supera os 340 km/hora do SF90 Stradale "convencional".

A Novitec sublinha que o super carro tem um melhor desempenho em estrada, e promete mais actualizações num futuro próximo.

Quanto à estética, a principal mudança está mesmo na substituição das rodas originais. O modelo monta jantes forjadas NS de dez raios da Vossen.



E, se não gostar da cor Bronzino que surge nas fotografias nas imagens, saiba que há mais 71 tonalidades à disposição. A "calçar" as rodas estão pneus mistos 255/35 ZR 20 à frente e 325/35 R 21 atrás.

Para o habitáculo, são propostas várias opções com revestimentos em Alcantara e pele na cor desejada pelo cliente.

A agressividade do conjunto está bem patente na redução da distância ao solo, com a suspensão rebaixada em 30 mm no eixo dianteiro e em 25 mm no traseiro.

A breve prazo, a Novitec conta ter componentes de estilo em fibra de carbono para substituir os elementos em plástico rígido.

Mesmo assim, ressalta atrás o novo sistema de escape, mais leve e bem mais ruidoso com ponteiras duplas de 112 mm de diâmetro em aço inoxidável revestidas em carbono.

Há ainda a opção de trocá-las por material ultra-leve Inconel F1, e ter abas activas controladas por via electrónica.

Para uma melhor dissipação do calor e ganhar um arrefecimento adicional, pode optar por um revestimento com uma fina película em ouro 999.

