Kia Ceed e ProCeed renovados chegam no Outono

O Kia Ceed renovou-se e mostra agora um perfil mais jovial e desportivo nas variantes hatchback e sports wagon, assim como na shooting brake ProCeed.

Com chegada prevista no Outono ao mercado nacional, as actualizações incidem também nas tecnologias de segurança activa e apoio à condução, e nos sistemas de propulsão.

Estilo mais agressivo

Já na sua terceira geração, foi dedicada especial atenção a que cada variante do Kia Ceed – base, PHEV, GT Line e GT – fosse mais diferenciada.

As principais mudanças registaram-se na dianteira, totalmente redesenhada e a ganhar o novo logótipo da marca que reflecte o espírito Movement That Inspires (Movimento que Inspira).

O estilo mais agressivo é complementado pelo novo pára-choques pintado na cor da carroçaria. As entradas de ar maiores, agora bem maiores, e a grelha em forma de "nariz de tigre" apresentam-se com acabamentos em preto brilhante.

Os novos faróis 100% LED, complementados pelas luzes diurnas e de nevoeiro, são agora de série em todos os modelos e versões.

De perfil, saltam à vista as novas jantes em liga leve de 17 polegadas em preto brilhante nas versões GT Line, e de 18 polegadas com detalhes a vermelho para as versões GT.

Atrás ressaltam diversas actualizações, com especial vigor nas versões GT e GT Line da variante hatchback, que têm farolins LED com "piscas" sequenciais.

O difusor foi ligeiramente retocado, ganhando difusores decorativos cromados ligados por uma faixa também ela cromada.

Interior actualizado

O habitáculo dos Kia Ceed e ProCeed é marcado pelo novo painel de instrumentos, de 12,3 polegadas, e pelo ecrã táctil multimédia de 10,25 polegadas.

É oferecida conectividade sem fios ao Android Auto e Apple CarPlay, e a aplicação Kia Connect permite a ligação remota ao veículo.

Esteticamente, o interior recebe novos materiais de revestimento com novas combinações de cores. O sistema de ar condicionado, que pode ser automático de zona dupla em opção, conta ainda com botões físicos.

Também opcionais são os bancos dianteiros e traseiros aquecidos, a porta da bagageira com accionamento eléctrico, e o tejadilho panorâmico.

Quanto aos sistemas de segurança activa e de apoio à condução, são novidade o alerta de ângulo morto, a que se somam os assistentes de prevenção de colisões frontais, e de manutenção de faixa.

A monitorização do tráfego à retaguarda com travagem automática, também faz parte da oferta.

Novo motor de 150 cv

A renovada gama Ceed mantém as motorizações – gasolina, diesel e híbrida plug-in –, com potências de 100 a 204 cv, mas agora completadas com o sistema mild hybrid.

A versão híbrida plug-in equipa o motor 1.6 GDi a gasolina de 141 cv e 265 Nm com caixa de seis velocidades de dupla embraiagem. A ele está aliada uma bateria de 8,9 kWh para uma autonomia de 57 quilómetros em modo 100% eléctrico.

A gasolina destaca-se o motor 1.0 T-GDi de 120 cv, com transmissão de dupla embraiagem. O novo 1.5 T-GDi de 160 cv é proposto com caixa manual de seis velocidades ou automática DCT de dupla embraiagem com sete relações.

Esta mesma transmissão é acoplada ao bloco 1.6 T-GDi de 204 cv que equipa a variante GT.

A gama Kia Ceed entra na linha de montagem em Agosto, com a chegada aos concessionários no último trimestre do ano, desconhecendo-se ainda por que preços para as diferentes variantes.

