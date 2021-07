Bentley Flying Spur mais 'verde' como híbrido 'plug-in'

O Bentley Flying Spur está agora mais "verde" com a variante híbrida plug-in. A berlina de luxo torna-se o segundo modelo da marca com esta tecnologia, a seguir ao Bentayga.

Rápido, muito rápido

Actual porta-bandeira da construtora britânica, a berlina ganha agora um bloco V6 de 2.9 litros, com 416 cv e 550 Nm.





Ao motor térmico está associado um propulsor eléctrico de 100 kW (136 cv) e 400 Nm, alimentado por uma bateria de 14,1 kWh.

São 544 cv e 750 Nm máximos transmitidos às quatro rodas por uma caixa automática de oito relações, tendo mais 95 cv do que o Bentayga Hybrid.

Quanto ao desempenho, bastam-lhe 4,1 segundos para levar os 2.505 quilos que pesa dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a bater nos 285 km/hora.

A Bentley sublinha que, graças à atenção dada à aerodinâmica, o Flying Spur Hybrid é o modelo mais eficiente que alguma vez construiu.

A autonomia combinada ultrapassa os 700 quilómetros, sendo superior a 40 quilómetros em modo 100% eléctrico. A insígnia britânica, no entanto, não avança dados sobre os consumos realizados pela berlina.

A bateria é carregada em 2h30 através de uma wallbox, sendo fornecidos os cabos necessários para o efeito.

Por fora quase nada de novo

A nível estilístico não há grandes diferenças neste Flying Spur Hybrid em relação ao potente V8. Elas resumem-se, mesmo, aos logótipos (muito discretos) nas laterais juntos aos arcos das rodas e aos quatro escapes.

A essas alterações junta-se a portinhola traseira, do lado esquerdo, para ligar o cabo à tomada de carregamento.

As jantes em liga leve de 20 polegadas são de série, podendo ser trocadas por um jogo de 21 polegadas ou de 22 desenhadas pela Mulliner.

Para a carroçaria há um leque de 60 cores, com sete opções que reforçam o carácter e o estilo da berlina. E pode sempre optar-se pela Blackline Specification, que substitui as áreas cromadas por detalhes em preto.

Interior reflecte electrificação

No interior também há muito poucas alterações, que acabam por resumir-se ao novo botão E-Mode que substitui o interruptor de ignição.

Através dele, o condutor pode gerir a operação de forma manual ou deixá-la para o sistema gerir automaticamente os modos EV Drive, Hybrid e Hold.

O primeiro é indicado para a condução em áreas urbanas ou deslocações de curta duração, enquanto o segundo maximiza a eficiência e autonomia.

O último modo mantém a carga da bateria, sendo padrão quando é seleccionado o modo Sport de condução.

O ecrã de infoentretenimento e o painel de instrumentos digitais exibem agora novos gráficos para o fluxo de energia e outros dados estatísticos para a motorização híbrida, como o nível de carga da bateria e a autonomia.

Dispõe ainda de mais serviços conectados ao telemóvel, para verificar o carregamento, estatísticas e recursos de conforto.

Montado na fábrica de Crewe, no Reino Unido, as entregas dos primeiros exemplares do novo Bentley Flying Spur Hybrid arrancam no final do ano.

Desconhece-se, por enquanto, os preços por que a berlina será vendida no nosso país.

