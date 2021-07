Volkswagen ID.4 GTX já chegou; saiba quanto custa

Menos de dois meses passados sobre a sua apresentação, estão já abertas as encomendas para o novo Volkswagen ID.4 GTX no nosso país a partir de 51.513 euros.

A nova linha prossegue a história de sucesso das versões desportivas GTI e GTE da marca germânica, mas agora em modo 100% eléctrico.

Dois motores e tracção integral

Dois motores eléctricos, com uma potência combinada de 220 kW (299 cv), dão tracção às quatro rodas.



Ambos são controlados de forma automática, o que significa que, em condições normais de condução, é dada a primazia à tracção traseira.

Todavia, quando solicitado para tal, trabalha como um tracção integral com a entrada em acção do motor eléctrico assíncrono dianteiro.

O resultado em estrada fica bem à vista: acelera dos zero aos 100 km/hora em 6,2 segundos, embora a velocidade máxima seja limitada a 180 km/hora.

A alimentar os dois propulsores está uma bateria de 77 kWh de 486 quilos, que garante uma autonomia até 480 quilómetros com um único carregamento.

A Volkswagen garante que, após oito anos ou 160 mil quilómetros percorridos, a bateria mantém, pelo menos, 70% da sua capacidade original.

Com o cabo modo 3 de série, o ID.4 GTX carrega com corrente alternada (CA) com uma potência até 11 kW.



Num posto de carregamento rápido de corrente contínua (DC) até 125 kW, bastam 30 minutos para ganhar uma autonomia para mais 300 quilómetros, de acordo com a norma WLTP.

Estética expressiva

Face ao Volkswagen ID.4 "clássico", o GTX ganhou detalhes exteriores que lhe dão o espírito mais desportivo que a nova sigla justifica.

O pára-choques dianteiro é diferenciado, contando com luz auxiliar, e os faróis LED Matrix e os farolins LED 3D são de série.

Atrás distingue-se o novo pára-choques com difusor e a asa traseira superior, com a assinatura GTX na porta da bagageira e nas laterais a tirarem todas as dúvidas quanto à versão em causa.

O conjunto é rematado por jantes pretas em liga leve de 20 polegadas, com as rodas de 21 polegadas, mais aerodinâmicas, a serem opção.

O interior é marcado pelos revestimentos de pele sintética em azul-escuro com pespontos a vermelho e componentes HMI em preto.

No tabliê destacam-se o painel digital de instrumentos de 5,4 polegadas, e o ecrã de infoentretenimento de dez ou 12 polegadas, podendo ainda integrar o visor head-up com realidade aumentada.

O logótipo GTX está em evidência no volante e, como nos modelos ID "convencionais", os pedais em aço mantêm os ícones Play e Pause para o acelerador e o travão.

Dois pacotes desportivos à escolha

O ID.4 GTX tem, de série, uma configuração mais desportiva do que a dos modelos ID.4 de tracção traseira, como é óbvio.

São cinco os programas de condução – Eco, Comfort, Sport, Individual e Traction – mas podem ser adicionados dois pacotes dinâmicos em opção para o tornarem mais feroz.

O pacote Sport inclui uma suspensão desportiva que reduz a altura da carroçaria em 15 mm, e direcção progressiva.



Já ao pacote Sport Plus soma-se a suspensão adaptativa (DCC), que controla as características dos amortecedores de cada roda individualmente entre um modo suave ou duro, com uma frequência de 5 milissegundos.

