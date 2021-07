Coupé icónico: Volvo P 1800 celebra 60 anos

Foi um dos desportivos que marcou os anos 60, e disputou o protagonismo com Roger Moore na série televisiva O Santo.

A celebrar 60 anos, o Volvo P 1800 é considerado o modelo mais icónico na história da marca sueca. Criado pelo designer Pelle Petterson, o coupé, de forte inspiração italiana, começou a ser construído em 1961.

Com o piso baseado nos Volvo 121 e 122S, o P 1800 apresentava um novo motor B18, de 1.8 litros de 4 cilindros com 100 cv. Afinações específicas permitiram elevar a potência sucessivamente para 108, 115 e 120 cv.

No Outono de 1968, foi introduzido o bloco B20 de 2.0 litros com 118 cv. Um ano mais tarde foi apresentada uma nova versão com injecção de combustível.

A versão 1800 ES surgiu em 1971, com um design traseiro completamente novo em relação às suas versões antecessoras.

O tejadilho foi estendido e o perfil assemelhava-se ao de uma carrinha desportiva, com mais capacidade para a bagagem.

Em 1973 encerrou-se a produção do P 1800, em grande parte devido às normas de segurança mais rigorosas no mercado norte-americano, que o tornaria o seu fabrico demasiado caro para as tentar cumprir.

Nas mãos d'O Santo

Pintado em branco pérola o Volvo P 1800S era o desportivo guiado por Simon Templar em O Santo, interpretado por Roger Moore.

Construído em Novembro de 1966, estava equipado com rodas Mini-Lite, faróis de nevoeiro Hella, e um volante de madeira da Volvo.

O P 1800 com a icónica matrícula ST 1 estreou-se no episódio A Double in Diamonds, em Fevereiro de 1967 e manteve-se até ao fim da série em 1969.

O modelo possuía detalhes únicos para a série televisiva, como um termómetro no painel e um ventilador para refrescar os actores durante as filmagens.

Roger Moore foi mesmo o primeiro proprietário do famoso modelo, para depois vendê-lo, anos mais tarde, ao actor Martin Benson, que protagonizou Mr. Solo no filme Goldfinger da saga James Bond.

Seguiram-se vários outros proprietários para, no início de 2000, ser comprado pela Volvo Cars e restaurado à sua condição original.

Resistente como poucos

A fiabilidade do Volvo P 1800 está bem exemplificada no desportivo pintado a vermelho do americano Irv Gordon.



Entre 1966 e 2018, o desportivo já circulou mais de 5 milhões de quilómetros, e mantém o motor e a caixa de velocidades originais.

Este professor de ciências detém no Guinness Book of World Records o recorde mundial da maior distância percorrida por um único proprietário num carro não comercial.

