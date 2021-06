Audi RS e-tron GT Extreme pela Prior Design

É um dos coupé mais bonitos do momento mas há quem não tenha ficado satisfeito com a "falta" de agressividade das linhas do electrizante Audi RS e-tron GT.

A Prior Design já encontrou uma solução. E, embora seja um estudo de estilo em 3D, nada proíbe a preparadora alemã de reconstruir o potente "eléctrico" segundo esse projecto.

A vestir o RS e-tron GT Extreme, assim o baptizou a Prior Design, está um kit de carroçaria widebody integral que parece ter "inchado" o super eléctrico à custa de esteróides.

E, no entanto, os novos painéis, guardas-lamas e saias laterais XXL dão-lhe um impacto visual que não deixam ninguém indiferente.

Certo é que, para aqueles que acham enfadonhos os carros electrificados, a preparadora germânica mostra o se pode fazer para lhes dar o nervo necessário para impressionarem.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?