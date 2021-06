MotoGP: Miguel Oliveira quinto no GP Holanda

Miguel Oliveira foi este domingo o quinto classificado no Grande Prémio da Holanda em MotoGP.

O piloto da KTM concluiu as 26 voltas ao circuito de Assen a 8,402 segundos do francês Fabio Quartararo, da Yamaha, vencedor da nona prova do Mundial.

Maverick Viñales (Yamaha) cortou a meta na segunda posição, seguido de Joan Mir (Suzuki) e Johann Zarco (Ducati).

Oliveira saiu do sexto lugar na grelha de partida mas caiu para nono ainda na primeira volta. Graças a uma prova sólida, foi subindo na classificação até cortar a meta na quinta posição.

O Mundial de MotoGP é liderado por Fabio Quartararo, com 156 pontos, seguido de Johann Zarco a 34 pontos de distância.

Francesco Bagnaia (Ducati) ocupa o terceiro lugar, com 109 pontos, com Joan Mir, com 101, e Jack Miller (Ducati) com 100 pontos, a seguirem no seu encalço.

Miguel Oliveira ocupa o sétimo lugar da tabela, com 85 pontos, apenas a dez de Maverick Viñales, que está na sexta posição.

O Mundial de MotoGP faz agora uma pausa de quase mês e meio, para regressar a 8 de Agosto à Áustria para o GP de Estíria.

Foi nesta prova que o piloto português conquistou a primeira vitória da carreira na categoria rainha do motociclismo.

