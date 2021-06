Kimi Räikkönen 'certifica' Giulia GTAm

Kimi Räikkönen voltou ao Balocco Proving Ground para os testes finais das versões definitivas dos Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm.

E as impressões do piloto da Alfa Romeo Racing – ORLEN Fórmula 1 não deixam quaisquer dúvidas sobre a berlina desportiva mais potente da insígnia italiana.

"Gostei muito" das sensações ao volante. "Estamos a procurar um carro que pode ser usado no dia a dia, mas que também pode ser levado para a pista para nos divertirmos".

Em análise estiveram as alterações introduzidas no desportivo, principalmente ao nível da aerodinâmica. O volante finlandês já tinha "trabalhado" nesse aspecto nas primeiras sessões de testes dos Giulia GTA e GTA no último Outono.

Os seus conselhos foram preciosos sobre os novos apêndices adicionados à frente – um divisor ajustável no pára-choques – e atrás, com a instalação de uma nova asa adaptável manualmente.

As mudanças concretizadas permitiam obter um melhor equilíbrio geral, garantido pela interacção desses componentes com o extractor e a carenagem inferior.

O veredicto final de Kimi Räikkönen? "Claro que é melhor a altas velocidades em termos de equilíbrio. Parece que a frente do carro está mais baixa, tornando a condução mais rápida. É rápido, fácil de conduzir e muito mais reactivo".

A Alfa Romeo confia à Sauber Engineering a produção da maioria dos componentes em fibra de carbono do Giulia GTA e GTAm, especialmente aqueles que afectam a aerodinâmica.

Isso inclui o novo pára-choques dianteiro, as baias laterais, o extractor, a asa do GTA e o aerowing do GTAm.

Graças às asas dianteiras e traseiras ajustáveis manualmente, o Giulia GTAm pode adaptar o seu desempenho aerodinâmico a qualquer tipo de pista ou estrada.

A pesquisa aerodinâmica no túnel de vento não se limitou a esses apêndices, ao concentrar-se também na parte inferior da carroçaria.

Os Giulia GTA e o GTAm também beneficiam de um novo extractor de ar especial que aumenta a força descendente para uma melhor aderência ao solo a altas velocidades.

No Giulia GTAm, a configuração aerodinâmica mais intensa corresponde ao dobro da pressão do Giulia GTA e ao triplo do Giulia Quadrifoglio.

O motor que equipa ambas as variantes baseia-se no V6 biturbo de seis cilindros do Giulia Quadrifoglio.



Contudo, a potência subiu de 510 para 540 cv, e o binário para 600 Nm, passados às rodas traseiras por uma caixa automática de oito velocidades.

O resultado? Apenas 3,6 segundos para ir dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima a bater nos 300 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?