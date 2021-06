Novo Audi RS3 ganha modo especial de 'drift'

A Audi vai deixando cair, a pouco e pouco, mais alguns "segredos" do novo RS3. Já sabido era a manutenção do bloco TFSI de 2.5 litros com os mesmos 400 cv, associada a uma transmissão dual de dupla embraiagem de sete relações.

A potência máxima, no entanto, é agora obtida entre as 5.600 e as 7.000 rotações por minuto, quando antes era conseguido a partir das 5.850 rpm.

O binário máximo também aumentou, dos 480 para 500 Nm, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 3,8 segundos, menos três décimas do que na versão que vai substituir.

A velocidade máxima mantém-se limitada por via electrónica a 280 km/hora, embora possa chegar aos 290 km/hora com as opções de potência disponíveis.

A principal novidade está mesmo no RS Torque Splitter, que distribui o binário de transmissão entre as rodas traseiras de uma maneira totalmente variável.

O sistema de vectorização de binário usa uma embraiagem de disco múltiplo controlada electronicamente em cada eixo de transmissão. Nas curvas rápidas, aumenta o binário na roda traseira externa, reduzindo assim os riscos de subviragem.

O sistema permite ainda um modo de drift, de maneira a que, quando seleccionado o Torque Rear, associado ao sistema quattro de tracção integral, o binário é distribuído a 100% para a roda traseira exterior.

O RS Torque Splitter pode ser seleccionado em cinco modos diferentes através do Audi Drive Select: Comfort/Efficiency, Auto, Dynamic, RS Performance e RS Torque Rear.

O modo Auto é o mais equilibrado de todas as opções, com a distribuição de binário a ser feita de maneira a evitar sub ou sobreviragens.

Já o Dynamic, que complementa o RS Torque Rear, envia o máximo de binário para o eixo traseiro para maior agilidade.

Por fim, o modo RS Performance foi projectado para as pistas de corridas, mantendo as sub e sobreviragens no mínimo para conseguir os melhores tempos por volta.

Significa então que o novo Audi RS3 é ligeiramente mais rápido e mais dinâmico, graças a uma suspensão desportiva que também foi alvo da atenção dos técnicos da marca alemã.

