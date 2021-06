Volante do Bentley Continental GT3 pode ser usado em videojogos

A Bentley e a Fanatec uniram esforços para criar um volante, a todos os títulos notável, para o Continental GT3 do fabricante britânico que Rhys Millen irá acelerar no Pikes Peak.

Projectado para o super carro que irá tentar bater o recorde de velocidade da mítica rampa americana, o volante é também proposto como acessório para simuladores.

O "acessório", tão impressionante como é o super desportivo, é feito em magnésio e fibra de carbono, e revestido a Alcantara.

Os interruptores rotativos, em alumínio maquinado, foram desenhados pela prórpia divisão de estilo da Bentley.

Ao centro estão indicadores LED e um visor circular de 3,4 polegadas, que mostra as selecções de marchas e as configurações do condutor.

Com um simples clique, o volante é "desligado" da coluna de direcção do bólide para ser ligado a uma base Fanatec para entrar no mundo das corridas virtuais.

Nesta configuração, o ecrã exibe várias informações e a própria telemetria do videojogo, e os botões podem ser reprogramados para diversas outras funções.

Não foi revelado o preço nem a data de lançamento do volante, mas seguramente não será barato para este acessório único.

