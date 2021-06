Dacia muda de visual: eis o novo símbolo da marca

Já tinha sido vista no protótipo Bigster mas agora é oficial: a Dacia tem uma nova identidade visual e justifica-a como um passo importante no plano estratégico revelado no início deste ano.

Os novos emblema e logótipo destacam-se como um exemplo mais contemporâneo e digital, mas sem esquecer a simplicidade e robustez que caracterizam os seus modelos automóveis.

"É uma marca que redefine constantemente o que é essencial na indústria automóvel", explica Denis Le Vot, presidente da Dacia.

Como explica a insígnia do grupo Renault, todo o desenho gráfico foi deliberadamente reduzido, de maneira a sublinhar que a Dacia aposta no essencial.

O esquema de cores, construído em torno do verde caqui, evoca a proximidade da marca com a Natureza.

Destacam-se as cores secundárias, sendo três mais terrosas – caqui escuro, terracota, areia – enquanto o laranja brilhante e o verde dão ao novo visual um tom mais técnico.

A essência da marca também está incorporada na nova iconografia, simbolizando a necessidade de liberdade, para recarregar as baterias e voltar às coisas básicas da vida.

