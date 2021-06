Hyundai i30 N: trunfos explicados ao pormenor

Já podem ser vistos os dois primeiros episódios da série Hyundai N in Europe, que têm como protagonista o novo Hyundai i30 N.





Ambos os filmes abordam o processo de desenvolvimento, a dinâmica de condução e as novas funcionalidades do primeiro modelo da gama N.

O primeiro episódio, focado no desenvolvimento do hot hatchback, é protagonizado por Marco Di Meo, gestor europeu de produto.

O segundo capítulo inclui o testemunho de Alexander Eichler, especialista executivo do desenvolvimento de veículos na HMETC.

Além de partilhar a sua experiência ao volante do Hyundai i30 N, destaca e explica as funcionalidades mais inovadoras do desportivo.

Composta por sete vídeos sobre a gama de alto desempenho da marca sul-coreana, a série Hyundai N in Europe irá abrodar ainda os i20 N, i30 Fastback N e o Kauai N.

