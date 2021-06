Mais civilizado: Porsche 911 GT 3 já tem versão Touring

A família do Porsche 911 GT3 cresceu e ganhou mais um membro: a variante Touring perde a enorme asa traseira mas mantém o mesmo motor.

Sendo a carroçaria basicamente a mesma de um GT3 convencional da série 992, a diferença está mesmo na substituição do apêndice aerodinâmico.

O Porsche 911 GT3 Touring ganhou uma asa extensível activada de forma automática, tornando a sua fisionomia bem mais discreta na estrada.

As mudanças estéticas também são mínimas, como as molduras em alumínio dos vidros, os logótipos da nova versão e a asa dianteira, pintada na cor da carroçaria.

No interior, alguns dos elementos de revestimento dos bancos foram substituídos por pele preta perfurada, enquanto os rebordos do tabliê e a protecção das soleiras são agora em alumínio escovado em preto.

Nada que não possa ser alterado já que, como acontece em todos os 911, em particular nos GT3, o programa de personalização da Porsche oferece uma variedade de acabamentos feitos sob medida tanto por dentro como por fora.

A nível mecânico, nada mudou, o que significa que o GT3 Touring continua com o bloco atmosférico de 4.0 litros e seis cilindros, de 510 cv e 470 Nm.

Novidade é mesmo a transmissão automática PDK de dupla embraiagem com sete velocidades, em opção à caixa manual de seis relações.

As prestações em estrada são assim diferentes mas muito residuais: 3,9 segundos dos zeros aos 100 km/hora com a caixa manual e menos quatro décimas com a nova transmissão.

Na mesma linha está a velocidade máxima, que, com a caixa PDK chega aos 318 km/hora, menos 2 km/hora do que se equipado com a caixa manual.

O Porsche 911 GT3 Touring já pode ser encomendado no nosso país, com um preço de partida de 225.127 euros.

