Ladrões destroem McLaren de antiga estrela do futebol americano

Saber que o seu McLaren 720S foi roubado já uma péssima notícia mas pior é saber que o super desportivo ficou destruído ao fim de umas centenas de metros.

O caso é ainda mais ridículo porque, segundo as autoridades policiais, os dois ladrões chocaram o super desportivo contra o seu próprio carro de fuga.

O alvo do roubo concretizado na madrugada da última terça-feira foi Thomas Davis Sr., uma antiga estrela do futebol americano, de acordo com a notícia do portal TMZ.

Nas imagens captadas por câmaras de segurança, vêem-se os dois larápios a desobstruírem a garagem para fugirem com o McLaren 720S.

Nas imagens publicadas no Instagram pelo ex-atleta, dá para perceber que os danos são de monta, ou não tivesse a roda traseira esquerda sido" arrancada" da suspensão pela raiz.

A polícia de Union City, na Carolina do Norte, já capturou os dois ladrões, que não têm mais do que entre 15 e 17 anos de idade.

