Rimac Nevera: Bugatti Chiron já tem rival… e é eléctrico!

Chamava-se primeiro Rimac C_Two mas o nome de código foi esta terça-feira alterado com a apresentação mundial do hiper carro eléctrico.

Eis o novíssimo Rimac Nevera, a obra-prima da equipa de engenharia do construtor croata. E nada melhor do que envolvê-lo com raios e trovões para relembrar as famosas tempestades Nevera que assolam o mar Mediterrâneo.

As semelhanças com o protótipo que o mundo automóvel já conhecia são imensas, mas há várias alterações que o tornam ainda mais surreal.

Os números que rodeiam este hiper carro são impressionantes. Primeiro, está equipado com um motor eléctrico em cada roda. Combinados, os quatro propulsores debitam qualquer coisa como 1.941 cv e 2.359 Nm.

As acelerações são mais do que excitantes: cerca de dois segundos para arrancar dos zero aos 100 km/hora e 8,6 segundos para percorrer 400 metros.

A velocidade máxima? Qualquer coisa como 412 km/hora, o que o coloca a par do Bugatti Chiron.

* Em actualização

