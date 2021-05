Desarticulada quadrilha em Espanha que copiava exames de condução

O engenho usado por grupos criminosos para ajudar candidatos a passar nos testes de código para obter a carta de condução não tem limites.

O mais recente exemplo aconteceu na última sexta-feira em Espanha, no centro de exames da Direcção Geral de Tráfego (DGT) de Móstoles, em Madrid.

O comportamento estranho de uma mulher que estava a fazer o teste teórico levou os examinadores a chamarem a Guardia Civil.

"Apanhada" em flagrante, a rápida investigação levou a equipa policial até aos ocupantes de um veículo estacionado nas proximidades do centro de exames.

O grupo usava receptores áudio do tamanho de um parafuso, câmaras de alta definição, telemóveis, dispositivos bluetooth e computadores.

A denúncia permitiu à autoridade policial desarticular uma quadrilha organizada, com ramificações por todo o país, pela qual cobrava mil euros a cada candidato.

Engenho tecnológico

A mulher apanhada a copiar usava um casaco onde escondia um telemóvel com uma câmara ligada para passar as imagens do teste de código.

No veículo estacionado perto do centro de exames, estava o resto do grupo com computadores ligados à página electrónica da DGT para consultar as respostas correctas.

A comunicação com a mulher era feita através de um minúsculo receptor Bluetooth escondido num dos ouvidos.

Ao grupo que estava no automóvel foram apreendidos dois computadores portáteis e um tablet, e quatro casacos da mesma cor.

Cada peça de vestuário estava já preparada com telemóveis, câmaras de vídeo, dispositivos bluetooth e receptores de áudio.

