Nico Rosberg acelera Koenigsegg Regera no Mónaco

Como é que o fantástico Koenigsegg Regera se comporta nas montanhas que cercam Monte Carlo?

Uma certeza é que não será fácil colocar no chão os 1.500 cv e 2.000 Nm que debita o V8 biturbo de 5.0 litros, aliado aos seus três motores eléctricos.

Nico Rosberg aproveitou os holofotes que recaíram sobre o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1 no último fim-de-semana para fazer o derradeiro teste.

O que mais impressionou o ex-piloto da categoria rainha do desporto automóvel, agora transformado em estrela do Youtube com um canal próprio?

A maneira como se "cola" à estrada, muito superior a qualquer outro hiper carro de produção que já conduziu.

Recorde-se que o Koenigsegg Regera está limitado a 80 exemplares, custando cada um cerca de 2 milhões de euros.

