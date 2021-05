Nova Ford F-150 Lightning: 'guerra' à Cybertruck

A Ford revelou esta quarta-feira a nova F-150 Lightning, a versão electrificada da sua mais popular e vendida pick-up.

Com características notáveis e muitas inovações tecnológicas, a futura rival do Tesla Cybertruck e GMC Hummer marca uma nova era na história da marca americana.

Equipada com dois motores eléctricos, oferece uma potência de 571 cv e um binário de 1050 Nm na variante equipada com a bateria de autonomia alargada.

A versão com a bateria-padrão e também com dois propulsores eléctricos, mantém o binário mas a potência desce para os 432 cv.

Embora não tenham sido reveladas as autonomias de ambas as baterias, a primeira consegue superar os 480 quilómetros enquanto a segunda chega aos 370 quilómetros.

A Ford sublinha mesmo que a bateria com maior autonomia é a maior que alguma vez equipou os seus modelos.

Mais rápida do que qualquer F-150 produzida até agora, mesmo incluindo a diabólica Raptor, a Lightning cumpre os zero aos 100 km/hora abaixo dos cinco segundos.

E força terá ela também: a Ford assegura à pick-up uma capacidade de reboque até 4.535 quilos. A carga útil máxima chega aos 907 quilos, e a bagageira, onde deveria estar o motor a combustão, tem um volume de 400 litros.

Mais do que nunca, o lema do fabricante Built Ford Tough assume todo o seu significado com este modelo 100% eléctrico, robusto e inteligente.

Diferente… mas não muito!

O visual exterior em pouco difere das "irmãs" equipadas com motores a combustão; falta-lhe apenas os tubos de escape.

Nem outra opção estética seria de esperar, já que a Ford sempre quis manter uma identidade próxima à F-150 tradicional para não desorientar os seus clientes-alvo.

Seguindo a actual tendência, à frente destacam-se as luzes verticais nos quatro cantos da carroçaria, ligadas por faixas luminosas na extremidade do capô e na parte superior da porta de carga.

O interior tem um ambiente em tudo semelhante a uma vulgar F-150, saltando à vista, no entanto, o enorme ecrã táctil de 15,5 polegadas colocado ao centro, como acontece no Ford Mustang.

O avançado sistema eléctrico da F-150 Lightning permite oferecer inovações interessantes como o Ford Intelligent Backup Power.

Esta função permite redistribuir até 9,6 kW de electricidade para dar energia a ferramentas através das suas 11 tomadas, ou até mesmo a uma casa durante três dias.

A aplicação FordPass para telemóveis permite acesso à rede de postos de carregamento da marca americana com soluções fáceis de uso e pagamento.

O tempo de recarga da bateria de maior capacidade ronda os 41 minutos de 15 a 80%, num posto rápido de 150 kW ou duas horas a 50 kW, sendo possível ganhar uma autonomia até 86 quilómetros numa dezena de minutos.

Sem se saber se a Ford F-150 Lightning chegará à Europa, são já conhecidos os preços para o mercado americano, após a abertura das encomendas esta quinta-feira

A versão-base com a bateria de menor capacidade arranca nos 32.755 euros, com o topo de gama a ultrapassar os 73 mil euros, sem contar com taxas e incentivos fiscais.

