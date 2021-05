Elon Musk vai à televisão e leva Cybertruck a Manhattan

"Envio pessoas para Marte e julgavam que eu era normal?". Foi com esta frase "bombástica" que Elon Musk revelou no Saturday Night Live que sofria da síndroma de Asperger.

Estrela principal do programa da NBC do último sábado, em que foi ele próprio o apresentador, o patrão da Tesla e da SpaceX afirmou que tinha aquela perturbação do espectro do autismo.

"Sei que disse ou publiquei coisas estranhas, mas é assim que o meu cérebro funciona", explicou o multimilionário no monólogo de abertura do programa, em que fez piadas sobre ele próprio.

"A qualquer pessoa que tenha ofendido, só quero dizer: reinventei os carros eléctricos e estou a enviar pessoas para Marte num foguetão", começou por dizer. "E vocês acharam que eu seria um homem normal e relaxado?".

Certo é que a presença de Musk no popular programa deu azo a mais uma campanha promocional do Tesla Cybertruck a rolar pelas principais avenidas de Nova Iorque.

Muito idêntico ao protótipo, o 'todo o terreno' que chegará ao mercado no próximo ano foi filmado por vários transeuntes a circular em Manhattan.

Recorde-se que estão previstas três versões para o Cybertruck com outros tantos motores eléctricos, para uma autonomia superior a 800 quilómetros e uma aceleração em redor dos três segundos 0 aos 100 km/hora.

