Hamilton vence GP Espanha pela sexta vez e iguala recorde de Schumacher

O britânico Lewis Hamilton venceu este domingo o Grande Prémio de Espanha em Fórmula 1 pela sexta vez.

Com esta vitória, o piloto da Mercedes igualou o recorde do alemão Michael Schumacher em Barcelona, e reforçou a liderança do Mundial de pilotos.

Hamilton concluiu as 66 voltas ao circuito de Montmeló, na Catalunha, em 1h33m07s683, deixando o holandês Max Verstappen, da Red Bull, a 15,841 segundos, e o finlandês Valtteri Bottas, colega de equipa na Mercedes, em terceiro, a 26,610.

Esta foi a 98.ª vitória na Fórmula 1 do actual campeão do mundo, que venceu três das quatro corridas disputadas na temporada de 2021, e a segunda consecutiva depois do triunfo no Grande Prémio de Portugal.

Saindo da pole position pela 100.ª vez na carreira, o piloto da Mercedes viu-se batido por Max Verstappen logo na primeira curva. Foi mesmo obrigado a "levantar o pé" para evitar uma colisão com o holandês, que travou mais tarde e ganhou a posição interior da curva 1.

Também Valtteri Bottas foi surpreendido pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e precisou das voltas iniciais para recuperar um lugar no pódio.

O Mercedes de Hamilton esteve sempre mais rápido do que o Red Bull de Verstappen, permitindo à equipa germânica surpreender os rivais na estratégia.

Depois de um primeiro momento em que tardaram em reagir à primeira paragem de Verstappen para trocar de pneus, os homens da Mercedes fizeram Hamilton regressar às boxes quando o britânico já estava "colado2 ao Red Bull e poderia reconquistar a liderança.

"O trabalho está a resultar. A Red Bull fez um grande arranque. Estive perto durante tanto tempo", sublinhou Hamilton no final da corrida. "Voltar [à pista] com 20 segundos [de atraso] foi arriscar, mas foi bem jogado pela equipa".

O britânico reentrou em pista na terceira posição, a 22 segundos de Verstappen, após a segunda troca de pneus. Atrás do companheiro de equipa, quando faltavam 24 voltas para o final, encetou uma recuperação que o levou à liderança em apenas 18 voltas.

"Fazia parte da estratégia que tínhamos para o fim-de-semana. Tínhamos dois pneus médios preparados", concluiu o campeão mundial. "Sei por experiência própria que, com uma paragem, é complicado. Fiz o que a equipa me pediu e resultou. Que dia!".

Já Max Verstappen sentiu que a vitória lhe fugia mal viu Hamilton parar a segunda vez: "Senti-o a vir. Não havia mais nada fazer. Quando ele parou, acabou. Tinha os pneus degradados, fiquei como um alvo fácil", lamentou o holandês.

Já Verstappen afirmou que, "quando se está na liderança", ninguém quer "parar no meio do tráfego". Destacou ainda que a equipa não está no plano que gostaria. "Neste momento somos um pouco mais lentos", concluiu o piloto da Red Bull.

Após o Grande Prémio de Espanha, Hamilton está na liderança do Mundial, com 94 pontos, contra 80 de Verstappen, que somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida. Valtteri Bottas está na terceira posição, mas já a uns distantes 48 pontos.

No Mundial de construtores, a Mercedes lidera, com 141 pontos, contra 112 da Red Bull e 65 da McLaren.

O Grande Prémio de Espanha teve ainda a particularidade de ver os mesmos três pilotos no pódio pela quarta vez, algo inédito na história da modalidade.

A quinta prova do Mundial de F1 será o Grande Prémio do Mónaco, que acontece a 23 de Maio.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?