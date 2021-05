Brabus 800: um lobo em pele de cordeiro

As coisas mais simples são, muitas vezes, as mais eficazes ou mesmo as mais bonitas, principalmente quando falamos de automóveis de excepção.

A Brabus elevou esse nível com o Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+, e não precisou de fazer demasiadas alterações exteriores para o tornarem um "brinquedo" desejável.

A discrição do Brabus 800 está assegurada, ao apresentar um visual totalmente preto, rematado por algumas mudanças estilísticas.

Claro que todos os sentidos entram em alerta quando se liga à ignição e se ouve o troar do bloco V8 biturbo de 4.0 litros.

É um verdadeiro convite a colocar os 800 cv de potência e 1.000 Nm na estrada o mais depressa possível através de uma caixa automática de nove relações recalibrada.

A preparadora germânica descreve o super carro como um "lobo em pele de cordeiro", ele que de origem desenvolve 612 cv de potência.

Para conseguir essa imagem, substituiu os turboalimentadores e reprogramou a unidade de controlo electrónico.



A entrada de ar também foi ajustada e montado um escape de alto rendimento, mas com modo silencioso para não acordar os vizinhos.

O resultado final? Apenas três segundos dos zero aos 100 km/hora, o que significa menos quatro décimas de segundo, e 300 km/hora de velocidade de ponta electronicamente limitada.

A carroçaria do Brabus 800 está adornada com um kit discreto em fibra de carbono, apenas para o distinguir do "irmão" convencional, e com jantes em preto de 21 polegadas.

À frente, uma "lâmina" personalizada, combinada com um conjunto de entradas de ar adicionais, refina a aparência do Classe E enquanto reduz a elevação no eixo dianteiro.

A asa e o difusor traseiros da preparadora alemã também foram concebidos para oferecerem o equilíbrio aerodinâmico ideal, e darem uma aparência estética mais selvagem à berlina.

Os escapes duplos em aço inoxidável, com ponteiras em fibra de carbono, ajudam a libertar um pouco mais o som demoníaco do super carro.

O interior dos carros preparados pela Brabus têm sempre uma personalização muito própria, e este não foge à regra. As soleiras das portas são em aço inoxidável, com os logótipos da preparadora iluminados, e os pedais são em alumínio.

Está ainda disponível uma larga selecção de peles finas e de revestimentos em Alcantara, com acabamentos em madeira ou fibra de carbono.

O preço do Brabus 800 é também uma agradável surpresa: apenas uma bagatela de 254.349 euros!

