My Ami Cargo, a versão comercial do Citroën Ami

Ainda não há preços do Ami para o nosso país, que deverá chegar no Verão, mas a Citroën já revelou a variante comercial do quadriciclo eléctrico.

O My Ami Cargo, que não precisa de carta de condução como a versão para dois ocupantes, é uma solução pensada para os profissionais de distribuição.

O mini-carro eléctico oferece um volume útil de carga superior a 400 litros e um peso máximo de 140 quilos, graças a um espaço modular e optimizado junto ao banco do condutor.

Com o mesmo visual atípico do Ami, o My Ami Cargo viu a área do passageiro ser convertida num espaço de armazenamento.

O banco foi substituído por uma caixa modular protegida por sete divisórias em polipropileno. A sua altura foi pensada para permanecer abaixo da linha do corpo, para uma visibilidade total a 360° do condutor.

A prateleira modular, que também funciona como cobertura, suporta um peso máximo até 40 quilos, transformando o habitáculo num escritório móvel.

O piso plano, ajustável em dois níveis, pode ser elevado e bloqueado verticalmente sem obstruir a zona de carga. Também pode ser colocado numa posição mais baixa, criando um plano de carga horizontal com o piso da zona traseira do veículo.

Esta posição permite o transporte de objectos mais longos, para um comprimento útil de carga de 1,20 metros. Um compartimento separado na zona traseira permite ainda guardar objectos de menor volume.

À semelhança do Ami, a variante comercial pode ser personalizado com várias opções, e incluir o logótipo da empresa.



As frotas com mais dez viaturas podem aceder aos parceiros Citroën para pintar a carroçaria na cor desejada, acompanhado do respectivo logótipo da firma.

O Citroën Ami, assim como a variante My Ami Cargo, está equipado com uma bateria de iões de lítio de 5,5 kWh, recarregável numa tomada doméstica em três horas.

A autonomia máxima chega aos 75 quilómetros, com o motor eléctrico de 6 kW de potência a permitir uma velocidade máxima de 45 km/hora.

Em França, o Ami tem um preço base de 6.490 euros com impostos e incentivos incluídos, e o aluguer de longa duração de 48 meses, que já compreende a bateria. é proposto a partir de 24,18 euros mensais, com uma primeira prestação de 2.508,43 euros.

