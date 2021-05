Mazda CX-5 foi renovado: saiba os preços

O Mazda CX-5 foi actualizado e ganhou novas valências tecnológicas. O crossover está já disponível no mercado nacional, com a gama a arrancar nos 33.277 euros.

A principal novidade está no motor diesel 2.2 Skyactiv-D de 184 cv, que passa a estar disponível, pela primeira vez, na variante de tracção dianteira.

Mais tecnológico

Lançado originalmente em 2012, o CX-5 foi o primeiro Mazda a exibir o design Kodo e a tecnologia Skyactiv. Sem qualquer alteração estética no exterior, o SUV viu as valências tecnológicas ganharem novos argumentos.

Entre as novidades destaca-se o sistema de infoentretenimento Human Machine Interface (HMI), agora proposto num ecrã táctil de 10,25 polegadas.

O sistema permite uma utilização mais intuitiva do sistema de controlo Commander, ao integrar uma gama mais abrangente dos serviços conectados, geridos a partir da mais recente geração da aplicação MyMazda.

Entre essas funções contam-se o bloqueio remoto das portas e a localização da viatura, bem como a possibilidade de pré-programar à distância vários destinos de navegação, obter relatórios do estado do veículo, contactar o concessionário Mazda e marcar revisões.

Motores melhorados

A gama do Mazda CX-5 passa agora a contar com o motor a gasóleo 2.2 Skyactiv-D de 184 cv, disponível pela primeira vez na variante de tracção dianteira.

Os propulsores que equipam a gama também foram alvo de varias melhorias para uma condução mais económica e ambientalmente sustentável.

Entre essas evoluções está a operação optimizada do pedal do acelerador, para gerar uma melhor resposta do motor às solicitações do condutor e no próprio controlo do veículo.

A eles estão aliadas uma maior capacidade de resposta da transmissão de seis velocidades, para uma redução nos valores das emissões de dióxido de carbono.

Novidade é o lançamento da edição especial Homura na gama, termo japonês que representa "fogo" ou "chama".



Essa ideia está reflectida na cor exclusiva da carroçaria, salientada pelas jantes em liga leve de 19 polegadas, e nos detalhes interiores, personalizados com pespontos em vermelho.

A gama Mazda CX-5 divide-se em quatro níveis de equipamento, em duas variantes a gasolina e outras tantas a gasóleo. Saiba agora os preços de cada versão.



Os equipamentos opcionais cingem-se aos pacotes Pack Navi, para as versões Evolve, e o Pack Leather para as versões Excellence.





Motorização Potência Versão Preço 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Evolve 33.277 euros 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Evolve Navi 33.677 euros 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Excellence Pack Leather Navi 38.464 euros 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Excellence Pack Leather

Navi AT 41.464 euros 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Excellence Pack Leather

Navi AT Leather White 41.664 euros 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Excellence Pack Leather

Navi Leather White 38.664 euros 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Excellence Navi 35.984 euros 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Excellence Navi AT 38.984 euros

2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Homura 37.004 euros 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Homura AT 40.004 euros 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Special Edition Navi 39.589 euros 2.0 Skyactiv-G 165 cv 4×2 Special Edition Navi AT 42.589 euros 2.5 Skyactiv-G 194 cv 4×4 Special Edition Navi AT 49.924 euros 2.2 Skyactiv-D 150 cv 4×2 Evolve 41.983 euros 2.2 Skyactiv-D 150 cv 4×2 Evolve Navi 42.383 euros 2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×2 Excellence Navi 44.280 euros 2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×2 Excellence Navi AT 49.080 euros

2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×2 Excellence Pack Leather Navi 46.760 euros 2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×2 Excellence Pack Leather

Navi AT 51.560 euros 2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×2 Excellence Pack Leather

Navi AT Leather White 51.760 euros 2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×2 Excellence Pack Leather

Navi Leather White 46.960 euros 2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×2 Homura 45.300 euros 2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×2 Homura AT 50.100 euros 2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×2 Special Edition Navi 47.885 euros 2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×2 Special Edition Navi AT 52.685 euros 2.2 Skyactiv-D 184 cv 4×4 Special Edition Navi AT 63.159 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?