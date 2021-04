Bridgestone equipa carro solar Lightyear One

A Bridgestone aplicou a sua tecnologia Enliten no desenvolvimento dos pneus Turanza Eco, especialmente concebidos para o Lightyear One.

Primeiro veículo eléctrico solar de longo alcance do mundo, o modelo da construtora holandesa Lightyear deverá chegar ao mercado europeu até ao final deste ano.

Os novos pneumáticos visam maximizar a eficiência e a autonomia do veículo, com a correspondente redução do impacto ambiental.

A tecnologia Enliten permite que os pneus tenham uma reduzida resistência ao rolamento, exigindo também menos matéria-prima para serem utilizados.

Para além de ajudar o Lightyear One a viajar mais longe entre cargas, a dispersão de sílica do pneu foi melhorada pela aplicação de uma nova tecnologia de mistura.

Significa isso que se consegue uma redução global de 3,6 quilos (cerca de 10%) no peso do pneu por veículo, sem qualquer compromisso na quilometragem de desgaste e de aderência.

O Lightyear One irá propor um alcance até 725 quilómetros com uma única carga, sendo anunciado como até três vezes mais eficiente em termos energéticos do que os veículos eléctricos existentes no mercado.

A bateria da viatura é carregada directamente pelos raios do sol através dos painéis instalados no tejadilho e no capô, minimizando as emissões de dióxido de carbono e as necessidades de carga.

