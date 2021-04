Toyota bZ4X: será este o sucessor do RAV4?

Será este protótipo apresentado no salão automóvel de Xangai a versão futurista do Toyota RAV4? São poucas as informações sobre o bZ4X, mas o crossover será um salto em frente na electrificação da gama do construtor japonês.





E a própria designação do modelo como bZ, que corresponde a Beyond Zero (Para Além do Zero) dá o mote.

Aquele que será o primeiro SUV eléctrico da marca destaca-se pela extremidade dianteira angular, emoldurada por faróis delgados e proeminentes entradas de ar laterais.

Como "eléctrico" que é, a aerodinâmica não foi descurada, como é possível apreciar no painel que substitui a grelha do motor e na grelha inferior com acabamento metalizado.

O capô longo e as cavas das rodas, bem pronunciadas, dão-lhe um poderoso porte atlético, também reflectido no pára-brisas e na linha do tejadilho ligeiramente descendente.

Essa ideia fica reforçada pela janela traseira angular e pelo pilar C proeminente, rematados pelo desenho dos farolins, ligados por uma faixa luminosa.

O interior prossegue a ousadia das linhas exteriores, a começar pelo volante multifunções rectangular e pelo painel de instrumentos, encaixado numa espécie de concha.

A Toyota explica que "a posição mais baixa da instrumentação e a localização dos medidores sobre o volante ajudam a expandir a sensação de espaço interior", e a aumentar a visibilidade do condutor para a estrada.

Ao meio saltam à vista o generoso ecrã táctil de infoentretenimento e a consola central flutuante. À excepção dos comandos do sistema de climatização, existe apenas um botão giratório para controlar as ordens de marcha do veículo.

Embora sem avançar dados específicos sobre o modelo – nem sequer se conhece a capacidade da futura bateria –, a marca nipónica confirma que o bZ4X assenta na plataforma eléctrica e-TNGA desenvolvida com a Subaru.

Aliás, em causa está a união do melhor de dois mundos: a qualidade e fiabilidade por que os modelos Toyota são reconhecidos, e os recursos de tracção às quatro rodas da Subaru para uma "experiência de condução confortável e envolvente".

O crossover bZ4X será construído no Japão e na China, com a chegada ao mercado a estar prevista para meados do próximo ano.

A médio e longo prazos, a Toyota espera lançar 15 modelos eléctricos, sete dos quais sob a designação bZ, estando igualmente prevista a electrificação da sua linha de pick-ups.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?