Ansu Fati do Barcelona é o novo embaixador da CUPRA

Ansu Fati é o novo embaixador da CUPRA, substituindo o guarda-redes alemão Marc ter Stegen, seu colega de equipa no Barcelona.

O jogador mais novo a marcar um golo na Liga dos Campeões faz parte de um grupo de jovens talentos com os quais a insígnia espanhola quer promover a transformação da mobilidade na era da electrificação.

E, com o presidente da marca Wayne Griffiths a seu lado, Ansu Fati foi conhecer o novo CUPRA Tavascan, a que foi dada luz verde para entrar na linha de montagem.

Recorde-se que, no início deste ano, o avançado protagonizou a campanha Going Forward com uma mensagem de optimismo para 2021.

O vídeo promocional termina com o CUPRA Born, primeiro modelo 100% eléctrico da marca com lançamento previsto para o segundo semestre.

Ansu Fati junta-se a uma equipa de jovens talentos formada por Alejandro Galán e Ariana Sánchez, melhores jogadores de padel do globo, e Mikel Azcona, piloto de carros de turismo.

