Pagani Huayra R: V12 de 850 cv para uma fera apaixonante

"Puro, apaixonante, poderoso e cativante; não conhece limites!". Não poderia estar mais acertada a descrição do novo Huayra R apresentado quinta-feira pela Pagani Automobili.

E, para que não perca a oportunidade de conseguir guardar um na garagem, saiba que a produção está limitada a 30 unidades, com cada exemplar a custar 2.6 milhões de euros.

"Besta" sem limites

Verdadeira fera indomável, criada para as pistas de corrida, o Pagani Huayra R é mais uma obra de arte do construtor italiano.

Não é para menos já que a alavancá-lo está um poderoso V12 naturalmente aspirado de 6.0 litros. Desenhado de raiz com os engenheiros da HWA, foram necessários dois anos para desenvolvê-lo.

"É o V12 mais leve, poderoso e eficiente alguma vez criado", sublinha a Pagani Automobili. Certo é que o motor de 198 quilos desenvolve 850 cv de potência e 750 Nm de binário.

A apoiá-lo está um sistema de injecção de 200 bar que optimiza o desempenho e garante a máxima eficiência, com o uivo extremo a ser dado às 9.000 rotações por minuto.

A passar às rodas potência e binário está uma nova caixa sequencial de seis velocidades, também desenvolvida em colaboração com a HWA. Com 80 quilos de peso, a transmissão possui uma embraiagem de competição de três discos de metal sinterizado".

A Pagani sublinha que esta solução permite tempos de mudança extremamente reduzidos com a máxima precisão, bem como uma eficiência de fricção a chegar aos 95%.



A lançar os gases para a rua está um sistema de escape especial, com revestimento cerâmico nos quatro tubos. Com um terço da espessura dos usados em modelos de estrada, significa que o motor pode rugir como um verdadeiro Fórmula 1 do passado.

Claro que há sempre a possibilidade de instalar silenciadores para baixar o "barulho bom" a 110 decibéis, como exige a FIA.

Soluções inovadoras

A estrutura do Huayra R assenta num chassis monocasco em fibra de carbono, desenvolvido com as mais recentes tecnologias de materiais compósitos.

O motor é aparafusado ao chassis, e os bancos estão nele integrados para maior protecção dos ocupantes, assim como a gaiola de segurança reforçada, seguindo as exigências da FIA para os modelos GT.

As estruturas laterais de absorção de choque são exclusivas, dispondo ainda de uma barra de protecção e uma estrutura frontal em liga de aço cromo-molibdénio.

Projectada especificamente para o uso em pistas de competição, a rigidez torcional subiu em 16% e a rigidez à flexão aumentou 51%, num hiper carro que pesa apenas 1.050 quilos.

Estável a alta velocidade

E como será o comportamento do Huayra R na estrada? Começa pelo objectivo de conseguir gerar uma força descendente de mil quilos a 320 km/hora.

A contribuir para esse esforço estão as duas novas entradas para o arrefecimento dos travões dianteiros, e dirigir o fluxo de ar para as áreas laterais.

Novas entradas de ar no capô melhoram a estabilidade aerodinâmica, enquanto aberturas acima das rodas ajudam a canalizar o fluxo para os apêndices traseiros.

Destacam-se ainda a nova entrada de ar no tejadilho, aliado a uma "barbatana" dorsal, que termina num difusor maciço e na enorme asa traseira.

A calçar o hiper carro está um jogo de jantes em liga de alumínio de 19 polegadas para acolher pneus P Zero da Pirelli.

A travagem é assegurada por discos de travão carbono-cerâmicos da Brembo, de 410 mm à frente e 390 mm atrás, "agarrados" por pinças de seis pistões com pastilhas de competição.

A suspensão foi alvo de especial atenção: tem uma configuração de duplo triângulo independente com molas helicoidais, bem como amortecedores activos controlados por via electrónica.

A Pagani Automobili assegura que o sistema permite uma condução sem precedentes, bem como uma "maior recuperação em curva e correcção da direcção em qualquer situação".

Segurança vigilante

A segurança a bordo é marcada pelos bancos revestidos em material Nomex, para retardar as chamas em caso de incêndio, e pelos cintos de segurança com seis pontos de fixação.

A esses dispositivos somam-se um sistema automático para extinguir focos de incêndio, e encostos de cabeça em fibra de carbono para protecção lateral.

O volante dispõe de controlos para ajustar os travões e o controlo de tracção, bem como o rádio, entre outras funções.

No tabliê está presente um ecrã de competição configurável, e um painel de controlo secundário na consola central, que dá acesso às luzes, e aos diagramas do motor e da suspensão, assim como um selector para equilibrar os travões.

