Corvette é agora um barco para cortar as ondas do mar

Se ver um Chevrolet Corvette a passear na estrada já nos deixa água na boca, o que dizer quando ele é transformado num barco para sulcar as ondas do mar?

A excêntrica ideia foi levada a cabo pela JetCarTurkiye, com a réplica do C7 ensaiada na última semana nas águas do Bósforo.

À primeira vista, quase parece que estamos perante um Corvette "verdadeiro": estão lá os faróis e os farolins, a asa traseira e as rodas.

Afinal, toda a estrutura do super carro apenas serve para camuflar um barco com uma enorme potência para rasgar as ondas. Atrás, na parte inferior do pára-choques, esconde-se o jacto do motor.

A JetCar Turkiye não avança com dados técnicos do "carro" transformado em branco, nem se estará para venda, mas pelas imagens de ambos os vídeos, percebe-se que é extremamente rápido.

