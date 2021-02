Novo Mercedes Classe C: electrificação é a palavra de ordem

O Mercedes Classe C renovou-se, com a marca alemã a inspirar-se decisivamente no Classe S para melhorar o conforto, a habitabilidade e a conectividade da berlina e da variante carrinha.

Com mais de 2,5 milhões de unidades vendidas desde o lançamento da actual geração em 2014, o Classe C é um verdadeiro campeão de vendas para a Mercedes.

Não foi por isso uma surpresa o cuidado colocado na renovação da gama, mantendo o espírito e a qualidade de construção a que marca habituou os seus clientes.

E chega rápido ao mercado europeu, com as encomendas a abrirem já em Março, com as primeiras entregas a acontecerem no início do Verão.

Abraço à electrificação

O lançamento do novo Mercedes Classe C é também sinónimo da entrada na era da hibridização, embora nenhuma versão seja 100% eléctrica.

Todos os motores que o equipam, a gasolina e gasóleo, serão de quatro cilindros, associados a uma caixa automática de nove velocidades.

A eles estará ligado o sistema mild-hybrid de 48 volt com motor de arranque/gerador ISG (Integrated Starter Generator) para melhores prestações.

O propulsor eléctrico oferece mais 15 kW (20 cv) e 200 Nm, permitindo funções como a circulação em "roda livre" e recuperação de energia, para uma significativa redução do consumo de combustível.

Enquanto o C 180 tem 170 cv de potência e 250 Nm de binário, a versão C 200 oferece 204 cv e 300 Nm. Já o C 300, que é a versão mais potente a gasolina, propõe 258 cv e 400 Nm.

No campo do diesel está o C 220 d, com 200 cv e 440 Nm, e o C 300 d, com 265 cv e 550 Nm, tendo este último a função overboost, que lhe dá mais 27 cv de potência.

De assinalar que as versões C 200 e C 300 podem ser ligados ao sistema 4MATIC para tracção integral às quatro rodas.

A complementar esta oferta propulsora estão ainda as variantes híbridas plug-in a gasolina, que já foi revelada, chegando mais tarde a variante a gasóleo.

O motor a gasolina de quatro cilindros, de 204 cv e 320 Nm, está associado a um motor eléctrico de 95 kW (129 cv) e 440 Nm, para uma potência combinada de 313 cv e um binário de 550 Nm.

Conectado a uma bateria de 25,4 kWh, recarregável em 30 minutos pelo carregador de 55 kW, este sistema híbrido plug-in oferece uma autonomia 100% eléctrica até 100 quilómetros, a uma velocidade máxima de 140 km/hora.

Apuramento estético

O novo Mercedes Classe C cresceu ligeiramente em relação ao seu antecessor, embora não seja muito perceptível num relance rápido.

O novo Mercedes Classe C apresenta-se com 4.751 mm de comprimento (+65 mm) por 1.820 mm de largura (+ 10 mm) e 1.438 mm de altura (-9 mm), com a distância entre eixos a aumentar 25 mm, para 2.865 mm.

Já a variante Station, com o mesmo comprimento e largura da berlina, cresceu 49 mm em relação à versão anterior, com a altura a chegar aos 1.455 mm (-7mm).

Disponível em três níveis de equipamento – Base, Avantgarde e AMG Line –, a estética pouco evoluiu. Mantiveram-se os principais argumentos estilísticos em ambas as versões, destacando-se, no entanto, o apuramento das linhas, que é particularmente reflectido num capô mais musculado.

A estrela-símbolo da marca passou a estar no centro da grelha do radiador, e os faróis e farolins LED são agora mais esguios. A carroçaria assenta sobre novas jantes em liga leve, que vão das 17 às 19 polegadas.

Habitáculo mais refinado

Se a estética exterior do Mercedes Classe C se mantém relativamente convencional em relação à geração anterior, o desenho do habitáculo recebeu uma forte influência do Classe S.

Condutor e passageiros ganharam mais espaço à altura dos ombros e dos cotovelos, uma vez que o modelo alargou 22 mm à frente e 15 mm atrás. Ainda na traseira, a altura subiu 15 mm e o espaço para as pernas aumentou 35 mm.

A bagageira viu a sua capacidade manter-se nos 455 litros na berlina mas na carrinha subiu 30 litros, sendo agora de 490 litros.

A peça central no habitáculo é o ecrã táctil LCD, de 9,5 ou 11,5 polegadas, ligeiramente inclinado em seis graus na direcção do condutor.

O estilo de indicação dos ecrãs pode ser personalizado pela selecção de três estilos – Discreet, Sporty e Classic – e pelos três modos Navigation, Assistance e Service.

A ele está associado o novo painel de instrumentos, que pode ser de 10,25 ou 12,3 polegadas, e é totalmente configurável.

A "alimentar" o sistema de infoentretenimento está a segunda geração do MBUX, combinado com o assistente de voz Olá Mercedes com maior capacidade de "aprendizagem".

O sistema dispõe da nova funcionalidade Smart Home para interagir, a partir do carro, com a própria casa

O novo Mercedes Classe C chegará aos concessionários europeus no início do Verão, com as encomendas a abrirem já em Março.

