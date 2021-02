Iberdrola instala 366 postos de carregamento em Lisboa

A Iberdrola ganhou o concurso público da EMEL para instalar 336 postos de carregamentos eléctricos nos seus parques de estacionamento em Lisboa.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pela empresa espanhola, estando incluídos o fornecimento, montagem, comissionamento e integração na rede MOBI.E.

Os postos de carregamento, tanto de fixação em parede como no solo, consistem em 162 tomadas AC com 22 kW e 174 tomadas AC com 7,4 kW.

A Iberdrola refere que este é "um passo para a consolidação da empresa na mobilidade eléctrica em Portugal, essencial para a recuperação verde no período pós-pandemia".

As 336 tomadas em Lisboa surgem uma semana após a Iberdrola anunciar a adjudicação de seis postos de carregamento de veículos eléctricos no interior de Portugal.

Serão três postos de carregamento duplos de 22 kW em Montalegre, e mais três postos de carregamento ultra-rápidos de 150 kW em Beja, Bragança e Castelo Branco.

Os postos estão igualmente integrados na MOBI.E., rede portuguesa de carregamento de veículos eléctricos em espaços públicos.



A Iberdrola é o segundo maior operador em Portugal no mercado livre de electricidade em número de clientes, com uma quota de 17%, ficando só atrás da EDP Comercial, que detém 77%.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?