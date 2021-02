Jeep mostra Wrangler 100% eléctrico em novo anúncio

Depois do vídeo The Middle, estreado domingo na Super Bowl com Bruce Springsteen no primeiro anúncio que alguma vez protagonizou, eis que a Jeep avança com um novo filme publicitário.

Intitulado The Road Ahead, o anúncio celebra os 80 anos da insígnia americana e dá um vislumbre do que será o futuro próximo dos seus modelos automóveis.

Em destaque está o Jeep Wrangler híbrido plug-in, mas já acompanhado pelo futuro "irmão" 100% eléctrico, que a marca irá apresentar na Páscoa no Jeep Safari em Moab, no estado do Utah.

Embora imediatamente reconhecível, o Jeep Wrangler totalmente electrificado distingue-se pela grelha de sete barras, agora fechada por completo, com a bateria dividida em três secções.

Destaque igualmente para as novas estações de carregamento solar dos modelos da marca, que serão instalados nos trilhos de Moab, e de Rubicon, na Califórnia.

O anúncio releva ainda o sistema semi-autónomo de nível 2, que será estreado no Grand Cherokee L, prometendo uma condução sem mãos a qualquer velocidade.

Como explica Christian Meunier, presidente da Jeep, "todos os nossos modelos irão ter uma opção electrificada nos próximos anos, elevando as tecnologias 'verde' e '4x4' para um novo patamar".

