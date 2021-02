Vontade de ser diferente? Conheça o Rolls-Royce Wraith de Justin Bieber

Porquê esperar pelo Rolls-Royce Vision 100 quando se pode construir uma réplica na oficina para um dono tão famoso como Justin Bieber?

Terá sido essa a ideia dos mecânicos da West Coast Customs quando pegaram no Rolls-Royce Wraith do cantor, com quem já tinham trabalhado num vídeo promocional da preparadora americana.

E, sem olharem a meios, transformaram-no num exemplar único cujas linhas aerodinâmicas atiram para a art déco dos anos 30.

O resultado é um fabuloso coupé retro-futurista que não deixará ninguém indiferente por onde quer que passe.

Se o interior não teve "mexidas" estéticas por aí além, o mesmo não se pode dizer do exterior.

Exótico quanto baste, os faróis são novos e a grelha do motor é bem mais pequena do que a original, enquanto os farolins triangulares dão uma nova personalidade ao coupé.

A carroçaria concebida pela preparadora americana inclui painéis que tapam as rodas por completo. Já os retrovisores laterais foram substituídos por pequenas câmaras colocadas nos arcos das rodas.

Aparentemente, o motor não sofreu quaisquer alterações mecânicas, o que significa que deverá contar com o mesmo V12 de 6.6 litros de origem.

Significa isso que o motor com 632 cv e 800 Nm da versão "convencional" faz 4,6 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima electronicamente limitada de 250 km/hora.

O retro-progressivo Rolls-Royce Wraith já foi "apanhado" numa rua em Los Angeles pelo telemóvel do youtuber Effspot, que faz uma visita guiada ao modelo.

