Opulência iridescente: a nova obra de arte do Rolls-Royce Phantom

Chama-se Iridescent Opulence, e é a mais recente transformação personalizada do Rolls-Royce Phantom que foi entregue a um cliente de Abu Dhabi.

A divisão de estilo do construtor britânico fez do tabliê da berlina de luxo uma tela de arte em vidro, a que apropriadamente chama de The Gallery.

Para este Iridescent Opulence projectado pela suíça Nature Squared, com sede na Suíça, mais de 3.000 penas da cauda de aves foram seleccionadas pela sua iridescência, acentuando o brilho e a matiz do tabliê.

O resultado é uma obra de arte atmosférica que traz movimento e fragilidade a esta The Gallery.

O relógio, ao centro, está incrustado numa moldura em madrepérola, para enfatizar a textura brilhante das penas.

O Iridescent Opulence é mais um exemplo do cuidado e da extrema sensibilidade que a Rolls-Royce coloca na personalização dos seus modelos, tornando-os verdadeiras peças de arte.

