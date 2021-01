Rimac C_Two já foi ao túnel de vento; produção arranca este ano

Está nas afinações finais o eléctrico e electrizante Rimac C_Two antes de entrar na linha de montagem ainda este ano.

Depois de testado no computador nos últimos dois anos em diversas simulações, um protótipo do hiper desportivo de 1.940 cv e 2.300 Nm, muito próximo do modelo de produção, foi levado ao túnel de vento para ajustar a aerodinâmica.

Os dados obtidos permitirão à equipa de engenharia da Rimac avaliar o desempenho do sistema de refrigeração do hiper carro, e como os elementos aerodinâmicos activos funcionam de forma separada e como um todo.

Entre esses componentes estão o divisor dianteiro, os flaps "inteligentes" sob a carroçaria e a asa traseira, que funciona como travão a ar, para que o C-Two tenha um desempenho ideal na estrada ou em pista.

O "truque" passa, geralmente, por equilibrar o quociente aerodinâmico e a força descendente, mas, na equação da construtora croata, entra também a autonomia, maximizando o intervalo entre carregamentos da bateria de 120 kWh.

A construtora sublinhou que os testes no túnel de vento correram como o previsto, tendo melhorado em 34% a eficiência aerodinâmica nos últimos dois anos.

Quatro motores eléctricos garantem uma potência de 1.940 cv e 2.300 Nm de binário, para uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em dois segundos e uma velocidade máxima de 412 km/hora.

Alimentado por um pacote de baterias de 120 kWh, a sua autonomia atinge os 650 quilómetros, mas de acordo com o antigo ciclo NEDC, pelo que alcance real será substancialmente mais baixo.

Com um preço de venda previsto em redor dos 1,7 milhões de euros, e limitado a 150 exemplares, o Rimac C_Two verá esse valor subir de forma substancial quando cada dono fizer as suas personalizações no hiper desportivo.

