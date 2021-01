Porsche 911 Turbo e 911 Targa são um 'dois em um' da Lego

Os porchistas vão ficar maravilhados: poderem construir um Porsche 911 Targa ou um 911 Turbo como o mesmo jogo de peças da Lego.

Nesta caixa "dois em um", com 1.458 peças, vão poder construir ambos os modelos com os famosos "tijolos" em plástico.

Claro que o truque é não o poderem fazer ao mesmo tempo, mas nem isso vai deixar de divertir os fãs, com os dois super desportivos a terem 355 mm de comprimento por 160 mm de largura e 108 mm de altura.

Basta trocarem algumas peças na parte traseira e no tejadilho para configurarem cada um dos carros ao seu gosto.

Bem pormenorizados, embora não sejam os mais perfeitos da Lego, ambos os modelos escondem vários detalhes originais.

Os bancos desportivos 2+2 e o tabliê têm acabamentos em laranja escuro e nougat, num paralelismo bem conseguido com as opções cromáticas do actual Porsche 911.

Outros pormenores no habitáculo incluem travão de mão, manete de mudanças, volante funcional; até os assentos da frente são reclináveis para darem acesso aos bancos traseiros.

E, para os distinguir de forma radical, o Porsche 911 Turbo tem o característico logótipo na porta do motor, eixo traseiro com vias mais largas, turbocharger e intercooler, com o visual atlético a ser completado com o aileron.

O Porsche 911 Targa, por seu lado, distingue-se pela capota removível, que pode ser guardada por baixo do capo, enquanto a estética geral é reforçada pela icónica barra e o logótipo que identificam o modelo.

"Adquirir um super desportivo novinho em folha é uma experiência que todos deviam experimentar", afirma o director de design Mike Psiaki, "e quisemos recriá-la para os fãs da Lego".

Sem dúvida que é mais barato do que um dos super carros em que se baseia mas, mesmo assim, é preciso desembolsar 129,99 euros quando o jogo for colocado à venda a 1 de Março.

Se for membro do programa de fidelização Lego VIP, pode comprá-lo a partir de 16 de Fevereiro e, se for dos primeiros, pode receber ainda um brinde.

A oferta limitada tem um certificado de propriedade, um porta-cartões Porsche oficial e quatro anúncios impressos numa pasta de coleccionador… exactamente como acontece a quem compra um verdadeiro Porsche personalizado!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?