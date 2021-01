Paixão pelo mar: VW e CUPRA vão electrificar catamarãs solares

A parceria foi assinada no final do último ano com a Silent-Yachts: a Volkswagen vai fabricar baterias e motores eléctricos da sua plataforma MEB para a construtora de catamarãs electro-solares.

E até já há um protótipo para maravilhar os amantes de iates de excepção, desenvolvido pela CUPRA, que também se juntou ao projecto.

Não há muitos pormenores sobre a nova joint-venture mas, à partida, a Silent-Yachts irá usar as baterias MEB da Volkswagen nosseus catamarãs.

Já o grupo automóvel alemão afirma que esta ligação trará benefícios aos três parceiros, em termos de economia de escala.

Para além de tornar financeiramente mais acessíveis este tipo de embarcações, a Volkswagen quer "aumentar ainda mais o entusiasmo pela eletro-mobilidade", e demonstrar que aquela tecnologia também tem o alto mar como terreno de eleição.

E a própria CUPRA já criou um modelo com um "toque contemporâneo", em tudo semelhante ao protótipo Silent 80.

No projecto, marcado por linhas limpas e detalhes angulares, destacam-se os painéis solares espalhados pelos dois decks, e as baterias MEB instaladas sob o convés.

Se tudo correr como o previsto, o primeiro iate com tecnologia MEB será lançado às águas em 2022, com a Silent-Yacht a avançar com a construção anual de 50 catamarãs nos próximos quatro anos.

Desde a sua criação em 2009, a empresa já vendeu uma dezena de embarcações com painéis solares. O mais recente Silent 55 está concebido para navegar cerca de 160 quilómetros por dia à custa da energia solar.

Quando as nuvens não deixam passar os raios do sol, um gerador a gasóleo é usado como solução de emergência para não ficar à deriva no mar.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?