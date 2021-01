Power Road: há uma estrada em França que derrete neve e gelo

São conhecidos vários testes em troços de estradas europeias para recarregar veículos eléctricos em andamento, com resultados que ficam aquém das expectativas.

E se for feita uma instalação de aquecimento sob as vias para derreter a neve e eliminar o gelo que se acumulam nas vias no Outono e Inverno?

A estreia desta experiência foi feita numa estrada de Égletons, uma vila no centro sul de França habitualmente fustigada pelo frio e por nevões rigorosos.

Baptizada como Power Road, o projecto desenvolvido pelo grupo Eurovia permite aquecer a via, e eliminar a neve e o gelo que bloqueiam o tráfego e tornam as viagens mais perigosas.

O princípio em que se apoia é relativamente simples: sob o piso de alcatrão é instalada uma rede de tubos em polipropileno, que captura o calor do pavimento e o redistribui pela via.

O aquecimento da estrada é activado por sensores, que registam a temperatura ambiente e o nível de humidade ambiente, determinando qual o melhor momento para iniciar o processo.

Claro que os custos envolvidos na construção de uma Power Road são mais elevados do que numa estrada convencional.



Exemplo disso é a estrada que atravessa a vila: apenas foram construídos 120 metros como um teste em escala real.

Contudo, a Eurovia defende que as estradas permitirá aos municípios fazer economias a longo prazo na remoção da neve e no sal lançado sobre as vias, e com os recursos técnicos e humanos que estas tarefas exigem.

