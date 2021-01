Aubameyang fartou-se do Urus amarelo-ouro; agora é rosa dourado!

Pierre-Emerick Aubameyang continua a mostrar toda a sua extravagância no que aos seus super carros de excepção diz respeito.

O avançado do Arsenal decidiu oferecer uma prenda diferente à sua mulher e mudou a cor do Lamborghini Urus amarelo em tons de lingote de ouro, para um fulgurante rosa dourado.

A missão coube à Yiannimize, uma preparadora de Londres especializada neste tipo de alterações, de acordo com as especificações ditadas pela madame Alysha Aubameyang.

Não é a primeira vez que o franco-gabonês faz alterações cromáticas aos seus super desportivos.



Pela oficina já passaram um Ferrari LaFerrari e um Lamborghini Huracán Spyder para serem revestidos numa exuberante película cromada a exaltar as cores do arco-íris.

E Yianni Charalambous está mais do que habituado a responder aos pedidos mais insólitos dos seus famosos clientes.

O preparador britânico partilhou com seus seguidores no Instagram o andamento dos trabalhos, e o resultado final é mais do que discutível.

