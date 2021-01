Portimão abre Mundial de Resistência e estreia nova categoria de hiper carros

Portimão vai acolher a corrida inaugural da nova categoria de hiper carros do Mundial de Resistência (WEC), revelou esta sexta-feira a organização.

As 1000 Milhas de Sebring, que iria abrir a temporada de 2021, foram canceladas devido à situação pandémica da Covid-19 que os Estados Unidos vivem.

Para substitui-las foi escolhida a prova portuguesa que irá acontecer no Autódromo Internacional do Algarve.

As Oito Horas de Portimão estão agendadas para o fim-de-semana de 2 a 4 de Abril, com o Mundial de Resistência adiado em duas semanas, já que a prova americana estava agendada para 20 de Março.

Tirando esta alteração de "última hora", mantém-se as cinco corridas já antes definidas, compostas por Spa-Francorchamps (Bélgica), Le Mans (França), Monza (Itália), Fuji (Japão) e Sakhir (Bahrain).

Além das Oito Horas de Portimão, o circuito luso irá também acolher, a 30 e 31 de Março, os testes oficiais do WEC no prólogo do campeonato.

Serão seis dias com os hiper carros em pista, para além dos outros bólides das restantes categorias.

Quase uma certeza é que a corrida disputar-se-á sem a presença de público nas bancadas, devido ao impacto da pandemia da Covid-19 no nosso país.

A época de 2021 será disputada com cinco bólides, sendo dois Toyota GR010 Hybrid da Gazoo Racing, um Alpine A480 da Alpine Elf Matur e dois Glickenhaus 007, da Glickenhaus Racing.

A Peugeot irá juntar-se em 2022 a esta categoria, enquanto a Audi e a Porsche também já confirmaram a sua entrada, mas apenas em 2023.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?