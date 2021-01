BMW i4 nos testes finais: 530 cv de potência e 600 km de autonomia

A BMW prepara-se para simplicar o seu portefólio automóvel, para conseguir uma margem operacional mais elevada, afirmou Nicolas Peter..

E a palavra de ordem, segundo o responsável financeiro do construtor, é investir forte e duro nas tecnologias electrificadas, como avança a agência Reuters.

Um dos exemplos já para este ano é a chegada ao mercado do novo BMW i4. A marca anunciou esta sexta-feira as especificações e a autonomia do gran coupé 100% eléctrico.

Para abrir o apetite aos fãs de carros de elevado desempenho, foram já reveladas algumas fotografias do modelo, ainda camuflado, e um vídeo com o modelo a acelerar nos testes de estrada.

Não basta acelerar

"Acelerar depressa em linha reta, simplesmente não é suficiente para a BMW", afirma David Camacho, responsável pela equipa que desenvolveu o modelo.



"Pela primeira vez, desenvolvemos a partir do zero um BMW com ADN desportivo para uma condução totalmente eléctrica". Todavia, mesmo com a camuflagem, a ligação estética com o novo BMW Série 4 é bem visível.

Certo é que os números são realmente apetitosos: uma potência máxima de 390 kW (530 cv) para a versão mais potente e uma autonomia a bater nos 600 quilómetros.

Capaz de chegar aos 100 km/hora em quatro segundos, o gran coupé i4 destaca-se pelo seu desempenho em estrada, como explicam os engenheiros do modelo.

Uma tecnologia de amortecimento específica reduz os movimentos de adornamento da carroçaria nos momentos de compensação.

A apoiar a sua dinâmica está o controlador de deslizamento das rodas (ARB), para garantir uma tracção ideal e uma estabilidade perfeita, mesmo em pisos escorregadios.

Outros pontos a assinalar são as reacções espontâneas a cada movimento, seja a pisar o pedal do acelerador ou do travão, para uma condução emocionante.

Para isso contribuem a longa distância entre eixos, a largura das vias, as rodas de dimensões generosas e os valores do camber, bem como a alta rigidez de torção, o equilíbrio do peso e o baixo centro de gravidade do modelo.

"O BMW i4 transmite uma sensação leve e ágil, mas também sólida e fiável", explica David Camacho. "Com a sua superior fiabilidade de condução e o seu elevado nível de estabilidade em curvas, parece literalmente agarrar-se à estrada".

E, em jeito de conclusão, sublinha que "todos os veículos eléctricos são capazes de acelerações rápidas em linha reta; isso não é suficiente para a BMW!".

Enquanto o BMW i4 está a finalizar os testes de estrada, está já tudo preparado para o gran coupé entrar na linha de montagem da fábrica do construtor em Munique.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?