Novo ano, carro novo: estrelas do Barcelona já guiam CUPRA exclusivos

As estrelas do Barcelona tiveram um início de semana diferente do habitual: receberam os CUPRA de serviço com que irão brilhar nas ruas da capital catalã, personalizados a preceito ao gosto de cada um dos jogadores.

À frente da equipa esteve Marc ter Stegen, embaixador global da CUPRA, num evento que contou com a presença de Gerard Piqué, Sergio Busquets, Sergiño Dest, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Frenkie de Jong, Pedro González, Clement Lenglet, Junior Firpo e Arnau Tenas.

Como marca patrocinadora oficial do Barcelona, Antonino Labate, director de estratégia e negócios da marca, destacou no centro de treinos do clube catalão o CUPRA Formentor, primeiro modelo desenhado e desenvolvido exclusivamente pela insígnia.

Não foram também ignorados os CUPRA León hatchback e Sportstourer, e o CUPRA Ateca, num acontecimento que seguiu todas as regras de higiene e segurança para precaver a pandemia da Covid-19.

Além de apresentar a gama de quatro veículos nas instalações do FC Barcelona, a CUPRA mostrou aos jogadores do Barcelona a visão da marca para os seus modelos desportivos electrificado.

Destacou-se, em particular o CUPRA Tavascan Electric Concept, assim como o CUPRA e-Racer, primeiro carro de corrida de turismo 100% eléctrico a nível mundial, e o CUPRA León Competición.

