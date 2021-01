Derrapar sem mãos no volante: Toyota desenvolve novo 'software' de segurança no GR Supra

Ansioso por emoções fortes num GR Supra em total derrapagem? Há apenas um detalhe: está proibido de tocar no volante!

O Instituto de Pesquisa da Toyota (TRI) está a desenvolver um novo sistema de segurança automático, e nada melhor do que testá-lo no super desportivo nipónico.

Esta versão muito especial pode equilibrar os controlos muito para além das capacidades dos actuais sistemas de controlo de estabilidade, criando uma "rede de segurança sobre-humana" para situações excepcionais.

O sistema permitirá que os carros realizem manobras evasivas que superam as habilidades de um condutor tradicional, especialmente em situações de baixa aderência.

E, por mais surpreendente que possa parecer, a Toyota quer disponibilizar o software a todos os construtores assim que ele estiver operacional, renunciando ao direito de patenteá-lo e comercializá-lo em nome próprio.

Um dos aspectos explorados pelo TRI foi colocar o GR Supra em derrapagem de forma autónoma e, em toda a segurança, voltar a colocá-lo na via sem parar.

A instituição parte da premissa de que, ao contrário das crenças populares, derrapar pode ser a melhor maneira de evitar um acidente.

O software adapta as "decisões" do vector de binário apoiado na travagem para deslizar, estabilizar e desacelerar um carro com segurança, sem as intervenções, bruscas e muitas vezes ineficazes, de sistemas actuais como o ABS ou o ESP.

Analisando as acções que os pilotos profissionais usam para controlar a derrapagem do carro, a Toyota construiu este protótipo GR Supra capaz de deslizar sem intervenção humana.

No vídeo apresentado pelo centro de pesquisa da marca, o condutor está presente no caso de acontecer uma falha técnica inesperada, mas é apenas para isso que ali está "sentado".

E, mesmo que não seja visível a pressão que exerce sobre o pedal do acelerador, podemos ver claramente que não toca no volante.

Gill Pratt, presidente do Toyota Research Institute, explica que a tecnologia tem um papel essencial para reduzir os acidentes automóveis.

"Todos os dias há acidentes fatais resultantes de situações extremas, em que a maioria dos condutores precisaria de habilidades sobre-humanas para evitar uma colisão, executando manobras que vão além das suas capacidades".

Com este projeto, o TRI irá aprender com alguns dos pilotos mais qualificados a nível mundial, para desenvolver sofisticados algoritmos de controlo que amplificam as capacidades de condução humana.

"Manter a segurança do condutor e dos ocupantes dos automóveis é a essência do sistema Toyota Guardian", sublinha o responsável da instituição.

